Poslanci rozhodnou o EET a s ním o obnovení slev na studenty či školkovného

Opírá se také o průzkumy, podle nichž návrat EET podporují zhruba dvě třetiny občanů. Schillerová zároveň zdůraznila, že nepůjde o návrat ke staré podobě systému, protože nově nebude povinný tisk účtenek.
„Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, takže jim bude stačit chytrý telefon, do kterého si ji stáhnou,“ řekla ministryně financí.
Fakta k nové EET
Doprovodné změny:
Opoziční ODS a TOP 09 se ještě pokusí prosadit, aby z EET vypadly bezhotovostní platby. Připomínají přitom dřívější nález Ústavního soudu, který jejich evidenci v původní podobě EET zrušil. Opozice ale nemá dostatek hlasů, aby prosadila zamítnutí vládního návrhu nebo své pozměňovací návrhy. Schillerová trvá na tom, že současná podoba EET není s rozhodnutím Ústavního soudu v rozporu.
Podle ministryně má nová EET zajistit férová pravidla pro všechny podnikatele. Živnostníci s ročním obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň, se mohou evidenci vyhnout, pokud se přihlásí do režimu EET OFF. Místo současných 100 korun měsíčně na dani z příjmů ale zaplatí 1500 korun, vedle sociálního a zdravotního pojištění.
Dobrovolní hasiči, spolky ani pořadatelé vesnických akcí, jako jsou plesy nebo zábavy, nebudou muset tržby evidovat, pokud jejich roční příjmy nepřesáhnou 300 tisíc korun.
Součástí návrhu jsou i daňové změny
Návrh obsahuje také obnovení některých daňových úlev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.
„Jde například o slevu na studenta, školkovné nebo zrušení zastropování volnočasových a části zdravotních benefitů pro zaměstnance. Součástí návrhu je také osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů pro zaměstnance v gastronomii do výše sedmi procent tržeb a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 procent,“ uvedla dříve Schillerová.
EET poprvé zavedla v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky, ve které byl současný premiér Andrej Babiš ministrem financí. Kabinet Petra Fialy elektronickou evidenci tržeb na začátku roku 2023 zrušil. Předtím byla EET pozastavena kvůli pandemii covidu-19.
Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob navrhuje z vládního návrhu vypustit snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích i osvobození spropitného od daní a odvodů. „Český daňový systém nepotřebuje další a další výjimky,“ prohlásil.