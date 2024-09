Poslanci mají jednat o emisních povolenkách. Změní program povodně?

Dnes odpoledne se opět sejdou poslanci, aby pokračovali ve své řádné zářijové schůzi. Projednávat by měli například poslaneckou novelu transplantačního zákona, která má kromě jiného zajistit, aby také dárci tkání a buněk dostali svůj plný výdělek, pokud se po odběru dostanou do pracovní neschopnosti. V úvodním kole by mohli poslanci projednat i vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti nebo novelu zákona o zajišťování obrany. Program schůze můžou poslanci ještě upravit.

Premiér Petr Fiala ale navštíví spolu s dalšími ministry povodněmi zasažené oblasti v Moravskoslezském kraji – Opavu a Ostravu. Už v pondělí byl i s ministrem vnitra Vítem Rakušanem v Jeseníku.

A tak nebudou mít opoziční poslanci šanci si s klíčovými členy vlády povídat třeba o jejich rozhodnutí, že není třeba kvůli situaci v povodněmi zasažených oblastech odkládat krajské a senátní volby.

Při posledním jednání v pátek se poslanci přeli o to, nakolik mohou emisní povolenky lidem prodražit život. „Fikce, že ta emisní povolenka bude stát maximálně 45 euro, je směšná. Rozumím tomu, že jste se zalekli,“ vyčetla vládě poslankyně ANO Berenika Peštová. Fikce je tak podle ní i to, že cena benzinu zdraží kvůli povolenkám o 2 až 3 koruny za litr. Emisní povolenky mohou být i dvakrát dražší, prohlásila.

Na programu jednání by měl být v prvním čtení i transplantační zákon. Předpokládá, mimo jiné, že dárci tkání a buněk by měli stejně jako dárci orgánů nárok na úhradu nákladů, které jim kvůli odběru vznikly. Předkladatelé poukazují na to, že tkáně a buňky včetně krvetvorných buněk získaných z kostní dřeně se v podstatě nedají jinak získat. Proto chtějí dárce podpořit ještě víc.

Poslanci by se také měli zabývat novelou zákona o zajišťování obrany. Počítá hlavně s tím, že nejvýznamnější vojenské objekty by měly být v budoucnu pouze ve vlastnictví státu.