Nemá koule, aby to zablokoval, řekl Babiš o Fialovi a migračním paktu

Zařazení bodu, při němž by musel Fiala po návratu do České republiky vysvětlovat svůj postoj k migračnímu paktu, před tím Babiš, přes opakované hlasování, o jeden hlas neprosadil.

„Mám potřebu zastat se toho, kdo tady není,“ reagoval pak na vystoupení šéfa ANO ministr vnitra Vít Rakušan. „Kdo vyzývá, ať se spojíme s Polskem či Maďarskem, buď neví, co říká, anebo v této věci prostě hájí cizí zájmy,“ řekl Rakušan.

„Považuji za důležité říci, co premiér Fiala včera a dnes na pokračující Radě pro Českou republiku vyjednal. Zaprvé, Evropská unie uznala úsilí České republiky a dalších států, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Premiér České republiky prosadil do závěru Evropské rady rozhodnutí, že by Česká republika měla obdržet další finanční podporu z rozpočtu Evropské unie právě na uprchlickou vlnu mířící do České republiky z Ukrajiny,“ hájil nepřítomného předsedu vlády ministr vnitra. Polsko a Maďarsko podle něj blokují i to, co vyjednal v Bruselu Fiala.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan @P_Fiala Součástí dohody jsou i další peníze pro ČR jako evropská pomoc s ukrajinskou migrační krizí. Kdo brání této dohodě, vystupuje nejen proti evropským, ale i proti bytostným českým národním zájmům. Což lze pochopit v případě reprezentantů Polska a Maďarska, ale ne v případě AB. oblíbit odpovědět

„Vy jste tomu Timmermansovi sežral nejen Green Deal, ale i ten migrační pakt,“ opáčil mu Babiš. Nizozemský politik Frans Timmermans je výkonný místopředseda Evropské komise.

Dokud jsou v Česku uprchlíci před válkou, jiné přijímat nemusíme ani platit za ně, říká vláda

Vláda argumentuje, že dokud jsou v Česku uprchlíci z Ukrajiny před Putinovou válkou pod dočasnou ochranou, Česká republika nic platit nemusí, když nebude migranty z jiných částí světa přijímat.

Podstatou reformy migrační politiky Evropské unie je solidarita postavená na rozhodnutí členských států, jak chtějí k řešení problému migrace přispět.

„Kromě přijetí uprchlíků na svém území to může být jak finanční pomoc zasaženým státům, tak pomoc s ostrahou vnější hranice EU a s hraniční procedurou,“ uvedl ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

Mám toho plné zuby, řekl Benda. Odmítl snahu opozice ukončit jednání přestávkami

Opoziční SPD a ANO se pak pokusily ukončit páteční jednání žádostmi o dvě dvouhodinové, na sebe navazující přestávky. Pro hlasování o zákonech je totiž vyčleněný v pátek čas od 9 do 14 hodin.

„Mám tohohle jednání plné zuby,“ reagoval šéf poslanců ODS Marek Benda. A vyzval k hlasování o přestávkách.

Poslanci pak přerušili jednání kvůli poradě šéfů klubů a vedení Sněmovny, zda ještě budou poslanci jednat, nebo zda jednání v poslední školní den předčasně skončí. Přestávku pak opakovaně prodloužili a nakonec přerušili schůzi do středy 12. července.