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Poslanci budou hlasovat o nedůvěře Babišově vládě, opozice nemá dost hlasů

  7:24aktualizováno  7:24
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Miroslav Ševčík (SPD) a Andrej Babiš (ANO) během jednání na mimořádné schůzi...

Miroslav Ševčík (SPD) a Andrej Babiš (ANO) během jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi. (29. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi před hlasováním o nedůvěře vládě...
Zdeněk Hřib (Piráti) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
Předseda opoziční ODS Martin Kupka hovoří na mimořádné schůzi Sněmovny před...
Ministr zahraničí, předseda Motoristů sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi...
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Třetím den pokračuje mimořádná schůze před hlasováním o vládě Andreje Babiše. Do rozpravy je přihlášen ještě více než třicet poslanců, nic se ale nezměnilo na tom, že opozice nemá dost hlasů na svržení koaličního kabinetu ANO, SPD a Motoristů sobě.

Opozice nemá sílu Babišův kabinet svrhnout, disponuje jen hlasy 92 z 200 poslanců. K povalení vlády je třeba nejméně 101 hlasů.

„Asi víme všichni, jak to dopadne. Opozice nepochybně využila své ústavní právo svolat mimořádnou schůzi a zároveň získala několik hodin televizního vysílání před volbami,“ zhodnotil to ve středu šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka.

„Máme pro vyslovení nedůvěry tři velmi vážné důvody. Důvod první – rozpočtový Armagedon. Druhým je střet zájmů Andreje Babiše a to, že zájmy státu ve skutečnosti podřizuje svým vlastním ekonomickým zájmům. A třetím vážným důvodem jsou dennodenní útoky na všechny, které si neumíte podmanit nebo se podmanit nechtějí, ať jsou to soudy, neziskový sektor, nezávislé instituce, ať jsou to veřejnoprávní média,“ řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka.

Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě se koná několik dnů před komunálními a senátními volbami.

Zatímco v úterý vystupovali hlavně členové vlády, ve středu se více dostala ke slovu opozice.

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib ve středu ve Sněmovně řekl, že premiér Andrej Babiš je „dotační feťák“ a jeho Agrofert stále sosá dotace.

Vizí vlády Andreje Babiše je podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana zadlužená země. „Tohle určitě není cesta k prosperitě,“ prohlásil. „Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, před tím ostatním zavíráte oči,“ vyčetl také Rakušan premiérovi.

Prvnímu pokusu opozice o vyslovení nedůvěry odolala Babišova vláda už počátkem února.

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