Bartoš vytkl vládě chyby v digitalizaci, poslanci odmítli odpověď premiéra

Hlasovalo pro to 55 z 88 přítomných poslanců. Návrh Bartoš podpořili i poslanci ANO, SPD a Michael Rataj z vládního hnutí STAN. Více než polovina poslanců ve Sněmovně, chybí i většina členů vlády.

Bartoš se písemně ptal premiéra a předsedy ODS Fialy, jaká opatření učiní vůči ministerstvům, kde je nejvíce zpomalená příprava digitalizace. Pikantní na tom je, že Fiala vyhodil z vlády právě Bartoše kvůli nezdařené digitalizaci stavebního řízení a Piráti vzápětí odešli z vlády.

„Nepopisuje správně stav věci,“ řekl ve čtvrtek poslanec za Piráty Bartoš na adresu nepřítomného premiéra.

„Ministerstva kultury, spravedlnosti a školství výrazně zaostávají a digitalizace jejich služeb je pouze v jednotkách procent,“ odepsal mu Fiala. Jeho odpověď bývalému vicepremiérovi nestačí.

Bartoš i šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek také poukázali na to, že teprve ve středu Senát schválil odklad dokončení digitalizace služeb státu o dva roky. A stále u něj není podpis prezidenta Petra Pavla. Zákon o právu občanů na digitální služby měl začít fungovat od února, tedy už za pár dnů, a Pavel je na dovolené.

Může se tak podle Bartoše stát, že na několik dnů nabude občanům právo na digitální služby, ale ani ho nebudou moci nijak uplatnit.

Poslanci projednají novelu, která má přispět k rychlejší výstavbě elektráren

Poslanci mají ve čtvrtek po interpelacích také projednat novelu, která má přispět k rychlejší výstavbě paroplynových elektráren. Povolování by mohla zkrátit až o pět let. Paroplynové elektrárny by měly zajistit kapacity pro výrobu elektřiny k vyrovnávání výkyvů v produkci obnovitelných zdrojů při očekávaném útlumu uhlí.

Vznikat by měly především v lokalitách, kde už nyní elektrárny jsou. Energetický regulační úřad by navíc mohl v případně potřeby nařídit držiteli licence produkci elektřiny nad rámec této licence.

Ve druhém čtení by poslanci mohli projednat návrh upravující pravidla pro fungování on-line zprostředkovatelských služeb. Návrh zákona o digitální ekonomice také upřesňuje některé procesní postupy podle evropského nařízení DSA, které stanovuje postupy pro nahlašování a odstraňování nelegálního obsahu. Předloha se stala terčem kritiky poslanců ANO. Varovali před možným omezením svobody slova a rizikem cenzury.

Předseda parlamentní vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Pavel Kašník před týdnem řekl, že by poslanci mohli právě tento čtvrtek dokončit jednání o zprávě komise, ale v programu to zatím není. Kašník i ministr vnitra Vít Rakušan jsou z jednání omluveni.

Podle Kašníka neshledala parlamentní vyšetřovací komise v postupu složek integrovaného záchranného systému pochybení, která by ovlivnila skutkový děj události. „Nemáme stejný názor,“ řekl člen komise za ANO Jiří Mašek.

Při útoku, který spáchal student fakulty, zemřelo 14 lidí a dalších 25 bylo zraněno. Pachatel, který podle policie předtím zavraždil muže a kojence v Klánovickém lese na okraji Prahy a svého otce v Hostouni na Kladensku, spáchal po vraždění na univerzitě sebevraždu.