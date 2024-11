Poslanci mají na programu interpelace a smlouvy s Ukrajinou i Svatým stolcem

Podle smlouvy s Ukrajinou o policejní spolupráci by policie obou zemí mohly zakládat společné týmy a vysílat styčné důstojníky.

Česko mezinárodní smlouvou se Svatým stolcem, tedy s římskou diecézí, potvrdí právo odmítnout vojenskou službu a z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání i výkon lékařského zákroku jako je interrupce.

I kdyby tato práva nějaká příští vláda chtěla zákonem omezit, smlouva se Svatým stolcem tomu bude bránit, bude mít totiž větší sílu než české zákony.

Smlouvu mezi Českou republikou a Svatým stolcem za Česko podepsal v říjnu premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Přijetí smlouvy se Svatým stolcem už teď nebrzdí majetkové vyrovnání

Když o obdobné smlouvě jednala Sněmovna v roce 2003, odmítla ji už v prvním čtení a potopilo ji tehdy i 44 z tehdejších 58 poslanců ODS. Byli mezi nimi i dnešní senátorka Miroslava Němcová, tehdejší zahraničněpolitický expert strany Jan Zahradil či Jiří Pospíšil, který byl tehdy ještě v ODS, než později zamířil do TOP 09.

Nová smlouva smlouva nezasahuje do majetkových otázek mezi státem a katolickou církví a slouží jako potvrzení vzájemných vztahů.

„Proč jsem tehdy nehlasovala pro konkordát, bylo to, že ještě nebylo uzavřeno majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi a nebyl ani vůbec započat ten proces,“ sdělila iDNES.cz Němcová. Nyní nevidí, co by přijetí smlouvy mělo bránit.

„Nemám zprávy od nikoho z poslanců ODS, že by tuto novou smlouvu pokládal za nesprávnou,“ uvedl pro iDNES.cz šéf poslanců ODS Marek Benda.

Vláda má uzavření smlouvy ve svém programovém prohlášení. „Budeme rozvíjet dialog se Svatým stolcem, podnikneme kroky ke sjednání nové smluvní úpravy vzájemných vztahů a zasadíme se o její ratifikaci,“ píše se v něm.

Jeden z článků smlouvy zakotvuje to, že Česká republika uznává zpovědní tajemství a že pastorační pracovníci mají mít právo obdobné zpovědnímu tajemství za podmínek stanovených zákonem.

Smlouva také potvrzuje možnost uzavřít manželství formou církevního sňatku, právo zřizovat církevní právnické osoby či vyzdvihuje význam spolupráce státu a církve při ochraně kulturního dědictví.