Už žádné dlouhé řeči jako Castro. Poslanci schvalují změny jednacího řádu

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Zachována má zůstat současná podoba dvouminutových faktických poznámek, kterými poslanci reagují na vystoupení svých kolegů.
Přednostní projednání změn jednacího řádu prosadila šéfka poslanců ANO Taťána Malá.
Změna, kterou navrhli vládní poslanci a šéf poslanců opoziční ODS Marek Benda, má pomoci k omezení obstrukcí.
Ty využívá opozice, aby brzdila plány vlády. Platí to za každé vlády a v minulém období tak na různé formy zdržování sázeli poslanci SPD a hnutí ANO. Dominoval v tom hlavně současný předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, který dokázal mluvit i více než deset hodin, aby blokoval jednání a většina nemohla prosadit svou vůli, i když k tomu měla mandát díky výsledku parlamentních voleb.
Před změnou jednacího řádu ještě před projednáním vládního návrhu o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas varuje opoziční TOP 09 a považuje to za past.
„Jsme pro změnu pravidel, ale od nového volebního období,“ řekl v pátek ve Sněmovně poslanec TOP 09 Michal Zuna. Jeho strana proto navrhla odklad změny na červenec 2020.
„Nesedneme na lopatu, abychom podpořili změnu jednacího řádu před tím, než se zde udá bitva o veřejnoprávní média. To načasování, které je nebezpečné, to je naschvál. A je to účelovost,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Ani ve sportu se nemění pravidla hry během zápasu,“ zdůraznil Havel.
STAN zkouší prosadit zákaz konzumace alkoholu v průběhu jednání dolní komory parlamentu
Poslanci opozičního hnutí STAN zkoušejí prosadit zákaz konzumace alkoholu ve Sněmovně během jednání dolní komory parlamentu.
„Každý zaměstnanec v České republice musí přijít do práce střízlivý. Za příchod pod vlivem alkoholu mu hrozí výpověď. Pro poslance Poslanecké sněmovny ale – překvapivě – žádná taková pravidla neplatí,“ uvedla skupina poslanců kolem Jana Papajanovského a nové místopředsedkyně Sněmovny za hnutí STAN Barbory Urbanové.
Poslanci by měli v pátek začít projednávat i třetí čtení novely stavebního zákona, která má podle vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o novele se ale téměř jistě nedostanou. K novele se sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Podle předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury chce vládní koalice projednávání stavebního zákona dokončit do 10. července.
Stavební novela počítá se zřízením státních stavebních úřadů, které budou fungovat pod centrálně řízeným Úřadem rozvoje území. Do nich má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích. Opozice se obává kolapsu stavebního řízení.
Podle návrhu budou plánování, příprava, výstavba i provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb ve veřejném zájmu. Mezi vyhrazené stavby mají nově patřit také stavby pro hromadné bydlení.