Nebudete sbírat razítka jako Pokémony, hájí Mrázová novelu stavebního zákona

  9:30aktualizováno  9:42
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Poslanci projednávají novelu stavebního zákona, která má podle poslanců vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice varuje před možností kolapsu stavebního řízení. Poslanci se třetímu čtení zákona budou věnovat už potřetí. Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že do 10. července chce koalice jednání o stavebním zákonu ukončit.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Není tedy vyloučeno, že koalice i v případě tohoto zákona nařídí pevnou hodinu hlasování, aby překonala opoziční odpor.

„Na pozměňovací návrhy bylo dost času a každý měl možnost se vyjádřit,“ říká první vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček těsně před páteční schůzí a naznačil tím, že se to koalice skutečně chystá udělat.

Ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová hájila novelu při čtvrteční bilanční tiskové konferenci vlády v Kramářově vile.

„Co to přinese běžným občanům? Pokud například kraj bude chtít stavět novou nemocnici, dálnici nebo město bytový komplex se 100 až 200 byty, u toho s dalšími veřejnými službami, jako jsou ordinace, mateřská škola nebo základní škola, tak od ledna 2027 stavebník podá jednu žádost na jeden úřad a do jednoho roku získá stavební povolení a bude moct začít stavět,“ řekla Mrázová.

Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Zuzana Mrázová (ANO). (10.července 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Karel Havlíček (ANO). (10.července 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Boris Šťastný (Motoristi), Oto Klempíř (Motoristi), Igor Červený (Motoristi). (10.července 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Jaroslav Foldyna (SPD), Miroslav Ševčík (SPD). (10.července 2026)
11 fotografií

„Vedle toho, pokud běžný stavebník, jako jste vy nebo jsem já, si budeme chtít postavit rodinný dům, pak od ledna 2028 podáte jednu žádost na jeden úřad a do jednoho měsíce získáte stavební povolení a budete moct začít stavět. Nebudete už tedy muset nadále obíhat úřady a sbírat razítka jako Pokémony. Lidé nechtějí běhat zbytečně po úřadech, nemají rádi zbytečné papírování,“ uvedla Mrázová.

K novele, která přichází hlavně se zřízením státních stavebních úřadů, se sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Do těchto úřadů má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích.

Na každá revoluce je ve prospěch občanů, říká Kučera

Opozice argumentuje, že řada úředníků nebude mít o přesun zájem, a vydávání stavebních povolení bude kvůli tomu váznout.

„Vláda říká, že předkládá revoluční zákon. Ne každá revoluce je prospěch občanů,“ řekl poslanec TOP 09 Michal Kučera.

Pro stavebníka bude platit, že povolovací proces bude představovat jedno řízení na jednom úřadu završené jedním razítkem.

Plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb bude ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i stavby pro hromadné bydlení, tedy budovy s podlahovou plochou nad 10 tisíc metrů čtverečních a převažující funkcí bydlení. Kritici tvrdí, že předloha je napsaná pro velké developery a ohrozí ochranu veřejných zájmů i životního prostředí.

Macinka se nezúčastní jednání koaliční rady

Po jednání Sněmovny, kdy je možné o zákonech ve třetím čtení hlasovat jen do 14 hodin, má vládní koalice jednat na žádost SPD i o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu.

Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka se ovšem koaliční rady nezúčastní, má ministerské zasedání v Římě.

SPD podle Okamury s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a považuje to za porušení programového prohlášení vlády.

Ministr zahraničí prohlásil, že aféra brzy utichne. „Já se ještě určitě s poslanci a s politiky SPD o tom bavit budu. Už jsem s těmi nejzapálenějšími o tom mluvil, takže myslím, že to je taková aféra, která, brzy utichne a určitě nebude mít vliv na další fungování vlády,“ prohlásil Macinka na bilanční tiskové konferenci k půl roku vlády na zahradě Kramářovy vily.

„My žádné zbraně ani žádné peníze Ukrajincům neposíláme. Je to opravdu trošku složitější, je to jinak. Já jsem měl jedinou možnost, jak tyto peníze pouze přesměrovat, že nepůjdou přímo na Ukrajinu, ale před summitem NATO se pošlou do amerického fondu. To znamená ale na nějaké konkrétní účely,“ vysvětloval Macinka.

„Věřím tomu, že to je spíše taková bouře ve sklenici vody. Asi bych pochopil, kdyby SPD nemilosrdně odešla z vlády, pokud bychom my jeli na summit NATO do Ankary a tam Českou republiku zavázali k tomu, že se budeme podílet na tom, že se pošle 70 miliard eur na Ukrajinu. My jsme nic takového neudělali,“ řekl šéf české diplomacie.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Sprint na čtverečkovaném papíru: Pavouk zvládl 12,924 kilometru za hodinu

Maloočka Heteropoda jugulans

Nebudete sbírat razítka jako Pokémony, hájí Mrázová novelu stavebního zákona

Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Zuzana Mrázová (ANO)....

Komentář

Trump chce umožnit výrobu střel Patriot na Ukrajině. Dodrží slib?

Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Průzkum: Koalice ANO, SPD a Motoristů by ve volbách posílila, měla by 116 poslanců

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění...

Kdy chtějí Češi nejvíce do důchodu? Když se penzistům přidává nebo se mění zákon

Vývoj počtu žádostí o předčasný důchod.

Magyar prosazuje reformy nebývalým tempem. Chce dát zapomenout na Orbána

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

VW oznámil drastické omezení výroby, Blume má fintu, jak zavřít továrny

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...

Tisíce truchlících. Bývalého íránského vůdce Alí Chameneího pohřbili v Mašhadu

Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...

Než odjedete na dovolenou, nezapomeňte na zabezpečení domácnosti

Domovní zloděj (ilustrační foto)

Francie - Maroko 2:0, třetí semifinále v řadě pro vítěze. Rozhodl opět Mbappé

Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...

Komentář

Údajný strašnický slum jako předvolební záminka pro vytváření bojůvek a zastrašování

Ilustrační snímek.

Nejvyšší čísla od prvních měsíců války, zní z OSN o červnových obětech ruských útoků

Lidé se schovávají ve stanici metra během ruských raketových a dronových útoků...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.