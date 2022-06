Poslanci schválí jednorázový příspěvek 5 tisíc pro děti, výbor už ho podpořil

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nárok na dávku mají mít i rodiny, jimž se dítě narodí do konce letošního roku.

Rozpočtové náklady se odhadují na zhruba 7,8 miliardy korun.

Hnutí ANO i SPD chtějí, aby příspěvek byl na nezaopatřené děti do 26 let, tedy například i na studenty. SPD navrhuje zrušení milionové hranice příjmů rodin a ANO mluví o každoměsíčním vyplácení dávky až do konce roku. Podle výsledku jednání výboru pro sociální politiku i podle rozložení sil ve Sněmovně by ale návrhy opozice neměly mít šanci.

Zrychleně i o návrzích na pomoc uprchlíkům

Zrychleně ve stavu legislativní nouze budou poslanci v úterý schvalovat také trojici předloh souvisejících s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny po ruské vojenské invazi.

Návrh související s pomocí ukrajinským uprchlíkům se týkají zrychlení výstavby dočasných budov pro ubytování a vzdělávání běženců a možnosti zřizovat ve školách pro uprchlíky oddělené třídy. Patří k nim také novela, podle které budou muset úřady i po skončení nouzového stavu vyčleňovat budovy pro ubytování ukrajinských běženců a bude fungovat dosavadní systém jejich registrace.