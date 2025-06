Hnus fialový se děje v této zemi, bouřila ve Sněmovně Schillerová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

A zopakovala, že ANO má podpisy pro mimořádnou schůzi, na níž se bude hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy.

Čtvrteční schůzi, která večer byla přerušena, nechtějí opoziční poslanci nechat usnout.

Šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek navrhl, aby Sněmovna pokračovala v tom, co ve čtvrtek nedodělala, tedy aby premiér a ministři odpovídali na otázky opozice, na které neodpověděli.

„Starostové provedli svůj obvyklý manévr, pohrozili, že položí vládu, předložili poměrně tvrdé usnesení,“ řekl Michálek. Ale potom nepodpořili pokračování mimořádné schůze, která byla přerušena v 21 hodin. „Skutek utek,“ vytkl Michálek vládnímu hnutí STAN.

Poslanci by mohli jednat o příspěvku na spoření na stáří u náročných profesí

Není tedy zatí jasné, zda a kdy se Sněmovna v pátek dostane k původně plánovanému programu. Má rozhodovat třeba o povinném příspěvku zaměstnavatelů do individuálního penzijního spoření na stáří pracovníkům v části náročných profesí.

Některé zdravotní sestry, skláři, lesní dělníci či pracovníci v sociálních službách při schvalování důchodové reformy vypadli z okruhu lidí s nárokem na dřívější odchod do důchodu bez jeho krácení. A právě jim by to měl povinný příspěvek zaměstnavatele zčásti nahradit.

Rozpočtový výbor podpořil už úpravu, podle které by jim zaměstnavatelé přispívali čtyři procenta vyměřovacího základu již od tří odpracovaných směn. Původní návrh vládních poslanců předpokládá, že by měli zaměstnavatelé od tří do deseti směn přispívat třemi procenty a čtyři procenta posílat od jedenácti směn.

Podmínky pro čerpání předdůchodu by se měly lidem s rizikovou prací zmírnit, nebudou na něj muset spořit aspoň deset let.

Podnik bude muset zaměstnance informovat, že mají na příspěvek nárok. Lidé budou firmě muset nahlásit, že spoření chtějí, od dalšího měsíce by měli peníze dostávat. Pokud by zaměstnavatel neplatil, hrozila by mu podle předlohy pokuta až dva miliony korun.

„Bude to výhodné akorát tak pro majitele penzijních fondů. Ze strany vlády je to podraz na tyto zaměstnance,“ řekla při projednávání návrhu ve Sněmovně ve druhém čtení poslankyně SPD Lucie Šafránková a navrhla jeho zamítnutí.

Poslanci mají pokračovat i ve schvalování návrhu rozšiřujícího pravomoci obcí, například o možnost zřídit společnou obecní policii. Rozhodovat i o návrhu, podle něhož by obce získaly širší možnosti posunout dobu nočního klidu. Zastupitelstva by nově mohla stanovit začátek nočního klidu v období od června do konce září na půlnoc o nocích z pátků na sobotu, ze sobot na neděle a před státními svátky.