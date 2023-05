Koalice má jednat o úsporném balíčku, Fiala ho představí i prezidentovi

„Musíme najít dobrou kombinaci mezi úpravami na příjmové stránce rozpočtu a výdajové stránce rozpočtu. Přitom já se nijak netajím tím, že považuji za důležitější tu výdajovou stránku a ta musí převažovat,“ řekl premiér po posledním jednání vlády. Dříve opakovaně řekl, že vláda nechce zvyšovat celkové daňové zatížení občanů.

„Bude znamenat nepochybně zvýšení daní, které bude nepopulární, ale vláda musí mít odvahu to navrhnout a my musíme mít ve Sněmovně odvahu to schválit,“ uvedl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek při sobotním celostátním fóru Pirátů v Liberci.

Jednotlivá opatření, o nichž koalice jedná, lídři stran nekomentují. Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura dříve uvedli, že konsolidační balíček by měl snížit strukturální deficit asi o 70 miliard korun, o jeden procentní bod HDP.

Prezidentovi Pavlovi představí Fiala i chystané změny ve vládě. Po odchodu Vladimíra Balaše z vlády se má novým ministrem školství stát Mikuláš Bek, jehož na postu ministra pro evropské záležitosti nahradí dosavadní náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák.

Poslanci chtějí lidem usnadnit zbavit se dluhů

Sněmovna se má v úterý zabývat návrhy zákonů, které by lidem či firmám usnadnily zbavit se dluhů na daních či sociálních odvodech. Poslanci návrhy nazývají „milostivý podzim“.

Lidé mají dostat šanci zbavit se úroků a penále k neuhrazeným daním, pokud splatí původní dlužnou částku. Návrh se týká i místních poplatků, třeba poplatků za odpad, hřbitovních poplatků či poplatků za psa.

Podmínkou bude, že v době od července do konce listopadu zaplatí dlužnou daň a zároveň formálně požádají o odpuštění úroků a penále. U dlužných částek vyšších než 5 tisíc korun bude možné rozložení úhrady do čtyř splátek. První budou muset lidé zaplatit do konce letošního listopadu a následující tři v příštím roce.

Začít projednávat by mohla i návrh volební reformy, který počítá se zavedením jednodenních voleb místo nynějších dvoudenních a stanovením pevného termínu pro senátní, obecní a krajské volby.