Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Konec pravidelného zdražování dálničních známek. Projednají to poslanci

Autor:
  7:07aktualizováno  7:07
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Ivan Bednárik (SPD). (14. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanci projednají novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní návrh, který připravil ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik, ruší každoroční valorizaci jejich cen. Denní dálniční známka by měla po schválení návrhu nově platit 24 hodin od zakoupení, ne od půlnoci.

Sněmovna zatím nebude návrh schvalovat, ale bude ho projednávat ve druhém čtení, kdy mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy.

Kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě chce zrušit pravidelné zvyšování cen dálničních známek podle růstu spotřebitelských cen a meziročního nárůstu délky dálniční sítě, které zavedla vláda Petra Fialy z ODS.

Za základní roční známku motoristé zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun, za měsíční 480 korun, za desetidenní 300 korun a za jednodenní 230 korun. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem.

Hospodářský výbor navrhl doplnění návrhu o úpravu platnosti jednodenní známky. Jednodenní známka by měla od příštího roku platit 24 hodin od jejího zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne.

Zrušením valorizace cen dálničních známek přijde Státní fond dopravní infrastruktury příští rok podle důvodové zprávy o zhruba 488 milionů korun a následující rok o asi 739 milionů korun. Letos by měl mít fond z prodeje známek podle schváleného rozpočtu přibližně 8,7 miliardy korun.

Na programu jsou ve Sněmovně ve čtvrtek i pravidelné interpelace na premiéra a další členy vlády – dopoledne odpovědi na ty písemně podané, odpoledne ústní interpelace.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.