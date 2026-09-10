Sněmovna zatím nebude návrh schvalovat, ale bude ho projednávat ve druhém čtení, kdy mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě chce zrušit pravidelné zvyšování cen dálničních známek podle růstu spotřebitelských cen a meziročního nárůstu délky dálniční sítě, které zavedla vláda Petra Fialy z ODS.
Za základní roční známku motoristé zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun, za měsíční 480 korun, za desetidenní 300 korun a za jednodenní 230 korun. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem.
Hospodářský výbor navrhl doplnění návrhu o úpravu platnosti jednodenní známky. Jednodenní známka by měla od příštího roku platit 24 hodin od jejího zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne.
Zrušením valorizace cen dálničních známek přijde Státní fond dopravní infrastruktury příští rok podle důvodové zprávy o zhruba 488 milionů korun a následující rok o asi 739 milionů korun. Letos by měl mít fond z prodeje známek podle schváleného rozpočtu přibližně 8,7 miliardy korun.
Na programu jsou ve Sněmovně ve čtvrtek i pravidelné interpelace na premiéra a další členy vlády – dopoledne odpovědi na ty písemně podané, odpoledne ústní interpelace.