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Denní dálniční známka by také měla po schválení návrhu nově platit 24 hodin od zakoupení, ne od půlnoci.
„Chcete žít na úkor budoucích generací,“ vyčetl to vládní koalici šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Děláte dluhy, aniž říkáte, jak je budete splácet,“ reagoval na šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru, který se předtím u řečnického pultíku pochválil za to, že prosadil v koalici, že ceny dálničních známek neporostou.
„Proč ty mladé lidi tak nenávidíte, že jim chcete zničit budoucnost?“ obrátila se Hřib na šéfa SPD.
Pravidelné zvyšování cen dálničních známek podle růstu spotřebitelských cen a meziročního nárůstu délky dálniční sítě zavedla předchozí vláda Petra Fialy z ODS.
Současný šéf občanských demokratů, exministr dopravy Martin Kupka, to kritizoval při projednávání návrhu ve druhém čtení jako zátěž, kterou bude muset stát nést. Vláda Andreje Babiše se podle něj střílí do nohy při plnění svých populistických slibů.
Prověřování, jak taxikáři umí češtinu a místopis, navrhli Hřib i Nacher
Poslanci budou hlasovat také o změně zákona o provozu na pozemních komunikacích a o tom, že obce budou moci obecně závaznou vyhláškou požadovat po řidičích taxislužeb znalost českého jazyka a místopisu v rozsahu potřebném pro výkon práce taxikáře. Každá obec si rozsah znalostí bude moci stanovit sama.
Navrhl to nejprve šéf Pirátů Zdeněk Hřib, zhruba o měsíc později také Patrik Nacher z ANO. Na začátku září hospodářský výbor podpořil pozdější návrh, který vzešel z hnutí ANO.
„Byť je náš návrh propracovanější, jako Piráti dlouhodobě podporujeme přejímání dobrých myšlenek. Pokud tato iniciativa skončí tím, že obce dostanou pravomoc a možnost řešit si problémy s taxislužbou na svém území pomocí obecní vyhlášky, podpořím klidně i návrh pana poslance Nachera,“ glosoval to Hřib.
„Zavedeme povinnost pro řidiče taxislužeb prokazovat znalost českého jazyka a sjednotíme požadavky na řidiče taxislužeb a přepravních platforem tak, aby splňovali jasně stanovené profesní a kvalifikační podmínky, zaručující bezpečnou a kvalitní službu pro cestující,“ píše se ve vládním programovém prohlášení.
Novela o provozu na pozemních komunikacích má také veřejnosti zpřístupnit informace například o dopravních uzavírkách, parkovištích a o dostupnosti veřejné dopravy.
Úprava trestů za neplacení výživného i nepromlčitelnosti vraždy
Poslanci by také měli dokončit druhé čtení návrhu novel, která počítá s rozšířením trestného činu neplacení výživného.
„Neplacení výživného je hanebnost, ale trest vězení nic neřeší,“ řekl v úterý večer poslanec za KDU-ČSL Václav Pláteník. Navrhl, aby dlužníkovi na výživném bylo možné zabavit nejen řidičský, ale i zbrojní průkaz.
Dostat se ale do trestního zákoníku může také nepromlčitelnost vraždy.
Nepromlčitelnost trestného činu vraždy prosazují ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc s dalšími šesti poslanci vládní koalice, včetně premiéra Andreje Babiše.
Místopředsedkyně Sněmovny za STAN Barbora Urbanová navrhuje nepromlčitelnost nejen u vraždy, ale i u znásilnění a trestného činu obchodování s lidmi.
O nepromlčitelnost vraždy usiluje i skupina senátorů v čele s místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou z klubu KDU-ČSL.
Změny pravidel penzijního spoření
V prvním čtení se poslanci mají zabývat změnami pravidel penzijního spoření, které mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vládní návrh předpokládá růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat.
Důchodová novela zvyšuje penze lidem od 80 let o 500 korun měsíčně v pětiletém intervalu. Vláda navrhla také růst penzí pracujících důchodců.
Hned v úvodu jednání prosadila šéfka poslanců ANO Taťána Malá možnost jednání i po jednadvacáté hodině.