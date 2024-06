Korespondenční volba dělí občany na dvě kategorie, hrozí manipulace, říká opozice

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jedním z hlavních argumentů pětikoalice podle předsedy SPD Tomia Okamury je, že i ostatní země světa mají možnost korespondenční volby. „V USA měli také otroctví,“ řekl Okamura, který dodal, že při korespondenční volbě je podle něj velká šance podvodu.

Možnost korespondenční volby podle něj snižuje důvěru ve výsledky voleb, jako tomu bylo například po americký prezidentských volbách v roce 2021, kdy příznivci Donalda Trumpa vtrhli do Kapitolu.

„Ovládejte svoji nezřízenou touhu ohnout volby a přispět si k nějakým hlasům navíc,“ vzkázal Okamura vládě. Korespondenční volba podle něj může být manipulací a radikalizovat společnost.

Na možnou manipulaci s hlasy upozornil i poslanec hnutí ANO Marek Novák. Tomu také vadí, že by v českých volbách měli hlasovat i lidé, kteří v Česku nežijí a odvádí svoje daně v zahraničí. „Řekněte mi – co je víc? Transparentní volba, nebo pohodlnost voliče, který už ani neví, kde Česká republika leží?“ Dodal, že korespondenční volba dělá z občanů žijících v Česku občany druhé kategorie.

S tím souhlasil i jeho stranický kolega Martin Kolovratník. „Bude tady skupina, která může volit obálku a která nemůže,“ argumentoval.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v příštím roce.

Opoziční hnutí SPD žádá zamítnutí volební novely, hnutí ANO zejména odklad její účinnosti na rok 2026 a vyloučení voleb do Evropského parlamentu kvůli údajně největšímu riziku dvojího hlasování.

Obě opoziční hnutí neměla u krajanů v minulých sněmovních volbách do Sněmovny takovou podporu jako vládní strany. Kritiku opozičních zástupců provázejí opakovaná tvrzení, že korespondenční volba je účelová a nezaručuje dodržení ústavní zásady o rovnosti, přímosti a tajnosti hlasování.

Dramatizujete, řekl opozici premiér

„Kolegové na bezpečnostním výboru nebyli den po pokusu o útok vůbec informováni o této kauze,“ kritizovala vládu stínová ministryně financí Alena Schillerová a připomněla, jak v minulém volebním období řešila vláda hnutí ANO kauzu Vrbětice. „Nejdříve osmnáct, později až osmdesát pracovníků ruské ambasády bylo vyhoštěno,“ řekla.

„Dramatizujete, nedramatizujte to,“ reagoval premiér Petr Fiala. „Chtěl bych ujistit občany, že naše bezpečnostní služby jsou aktivní, všechno složky jsou aktivní. Chci upozornit, že žádné další nebezpečí nehrozí,“ uvedl na začátku jednání premiér.

„Dějí se věci, které jsme si neuměli představit,“ řekl k žhářskému útoku ministr zahraničí Jan Lipavský. Dodal, že řada hrozeb pochází z Ruska a má nejen virtuální podobu, ale už i fyzickou. „Musíme vyslat signál, že takovou agresi nebudeme tolerovat,“ řekl.

Ministr vnitra Vít Rakušan dodal, že zvýšená bezpečnostní opatření platí už od hokejového mistrovství světa a nadále budou pokračovat.

„Hlídky jsou vybaveny lepšími zbraněmi, více jsou kontrolovány kamiony při jejich směřování do centra našich měst. Těch opatření je řada a nemůžou skončit, protože ve spojitosti s fotbalovým Eurem bude Česko transferní zemí pro řadu fanoušků,“ uvedl.

Dodal, že cizinec podezřelý ze žhářského útoku na autobusy v Praze jednal sám a neměl v Česku žádné komplice.

Podle předsedy hnutí ANO by měla vláda zveřejnit konkrétní informace. „Proč si to neřekneme konkrétně? To říkáte jenom pro Českou televizi. Jste vystrašili lidi teroristickým útokem. Kdo byl ten terorista?“ ptal se vlády Babiš.

Kritizoval také vládu za to, že neuvedla, jak se muž z jižní Ameriky dostal do Česka a kde vzal víza. „Podle Deníku N měl dostat 3 000 dolarů. To byl levný terorista,“ řekl.

Babiš: Rozhodujete o ponožkách, ne o ropě

„Nevěříme vám,“ přidal se místopředseda ANO Karel Havlíček. Podle něj vláda udělala antikampaň. „Rusko pro tebe všecko“ a nyní po opozici chce, aby se s nimi spojila. „Byli jsme to my, kdo odsoudil Rusko jako agresora a podpořil Ukrajinu,“ řekl. Vyčetl vládě také energetickou závislost na Rusku, která se podle Havlíčka navyšuje.

„Nic se nenavyšuje, hledáme nové dodavatele energií. Za závislost mohou předchozí vlády, které energetickou závislost na Rusku podporovaly a tolerovaly. Mám někdy pocit, jakoby mělo hnutí ANO schizofrenii v zahraniční politice,“ reagoval Lipavský.

Babiš tepal Lipavského za to, že nejspíše nikdy neviděl rafinerii a neví, co to je plyn nebo ropa. „O čem vy rozhodujete? O tom, jakou si vezmete košili nebo ponožky. O ničem jiném. O tom, jakou ropu kupuje Česká republika, se rozhoduje ve Varšavě, ne tady,“ řekl.