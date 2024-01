Jednat o korespondenční volbě je koalice připravena do jedné v noci

„Nepředpokládám, že by se zasedalo i o víkendu,“ uvedl Benda.

Proti novele jsou opoziční hnutí ANO a SPD. Očekávají se obstrukce i noční jednání. „Odmítáme protiústavní zákon o korespondenčních volbách,“ řekl předseda hnutí opozičního hnutí STAN Tomio Okamura. Obvinil vládní koalici, že chystá změnu zákona, která umožní získat občanství a volit i lidem ze čtvrté generace po lidech, kteří z země odešli již před osmdesáti lety.

SPD zákon blokovat všemi prostředky. „Všemi dostupnými zákonnými prostředky,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Jednat o zákonu se podle něj bude jednat vždy do půlnoci a pak bude noční přestávka kvůli zaměstnancům Sněmovny. Když koalice prosadí svou, skončí podle něj zákon o Ústavního soudu.

Máme důležitější problémy, říká Schillerová

Česká republika má podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové důležitější problémy. „Opět jsem se obrátila na zástupce pětikoalice, že v této těžké době ekonomické, energetické krize a zdražování, kdy lidé řeší spoustu problémů, občané nemohou rozumět tomu, že my se tu budeme týdny, měsíce hádat o korespondenční volbě,“ řekla Schillerová.

Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan odmítl, že by korespondenční volba mohla ohrozit bezpečnost voleb. Při projednávání ve Sněmovně se nebrání diskuzi o možných úpravách návrhu a inspiraci něčím, co v cizině funguje.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v roce 2025.