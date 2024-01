Poslance čeká opět boj o korespondenční volbu, čtvrtek si uzmul Okamura

Do rozpravy bylo při přerušení schůze ve čtvrtek večer přihlášeno stále ještě 68 řečníků, takže není příliš pravděpodobné, že se vládní koalici podaří již v pátek návrh schválit v prvním čtení a poslat ho k projednávání do výborů. Není ale vyloučeno, že koalice bude usilovat o omezení délky vystoupení řadových poslanců.

Proti schválení možnosti korespondenční volby jsou opoziční ANO a SPD. „Svobodné volby jsou svátek demokracie a ti hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by sem měli přijít osobně, ani ne na tu ambasádu, kde můžou volit bez problémů. Tady se vytváří nějaká atmosféra, jako kdyby nemohli volit. No, můžou volit, ale měli by přijet přece domů, kde se narodili, a hrdě jít k volbám a odvolit,“ řekl šéf ANO Andrej Babiš.

Jako alternativu ke korespondenční volbě ANO navrhuje zvýšení počtu míst, kde lze v zahraničí volit.

Zavedení korespondenční volby podle šéfa SPD Tomia Okamury účelově porušuje Ústavu. „Korespondenční volba je pro vládní koalici evidentně větší priorita než stav země,“ řekl Okamura.

Zvýšení příspěvků na péči Deset minut po skončení či přerušení mimořádné schůze ke korespondenční volbě, nejpozději ale v 17 hodin, má začít jiná, svolala z podnětu ANO k návrhu hnutí na zvýšení příspěvků na péči, které dostávají lidé se zdravotním postižením.

Korespondenční hlasování by se mohlo týkat až půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Jde o Čechy dlouhodobě usazené v zahraničí, ale i o ty, kteří vyrazili do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích.

Česká republika je jedním ze čtyř členských států EU, v nichž není možné korespondenční volbu ze zahraničí využít. Kromě Česka nezavedly zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta, z dalších evropských zemí také Island. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.