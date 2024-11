Poslanci schvalují prodloužení ochrany uprchlíkům před Putinovou válkou

Sněmovna projednává novelu lex Ukrajina, která zajistí prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům před Putinovou válkou. Lex Ukrajina by se nemusel do budoucna měnit každý rok. Dočasná ochrana by se nově prodlužovala automaticky podle rozhodnutí na úrovni celé Evropské unie. Ekonomicky soběstační uprchlíci budou moci získat v Česku zvláštní dlouhodobý pobyt.