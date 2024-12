Poslanci rozhodují o delší ochraně uprchlíků z Ukrajiny před válkou

Oběma opozičním hnutí vadí nový způsob posuzování zdravotního postižení ukrajinských uprchlíků před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, kvůli výši humanitární dávky a uzákonění nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se základní sazbou až pět let vězení. Poslanec SPD Radek Koten řekl, že je změna trestního zákoníku formulována tak vágně, že hrozí zneužití proti lidem, který mají jiný názor na vládní politiku.

„Je to reakce na evropské rozhodnutí, kde dočasná ochrana je prodloužena do konce března roku 2026,“ řekl při dřívějším projednávání vládního návrhu novely lex Ukrajina poslancům ministr vnitra Vít Rakušan.

Dosud mají uprchlíci před Putinovou válkou zajištěnou v Česku ochranu do konce března příštího roku a kdyby se koalici dál dařilo zákon blokovat, mohla by koalice nařídit i pevný čas hlasování o novele, aby uťala obstrukce.

Lex Ukrajina by se nemusel do budoucna měnit každý rok. Dočasná ochrana by se nově prodlužovala automaticky podle rozhodnutí na úrovni celé EU.

Ekonomicky soběstační uprchlíci budou moci získat v Česku zvláštní dlouhodobý pobyt. „Jedna z podmínek bude ekonomická soběstačnost, práce, nezávislost na státním systému podpory. Takoví lidé určitě dostanou nějaký typ dlouhodobého pobytu,“ řekl už dříve ministr Rakušan. Uprchlíci s dlouhodobým pobytem budou moci po pěti letech požádat o trvalý pobyt, tak jako jiní cizinci s dlouhodobým pobytem.

Na programu je i odklad dokončení digitalizace o dva roky a sousedské dětské skupiny

Po lex Ukrajina mají poslanci schvalovat úpravu zákona o elektronických komunikacích. Koalice chce odložit dokončení digitalizace státu o dva roky.

Na programu je rovněž novela o dětských skupinách, která má zakotvit pravidla pro sousedské dětské skupiny pro nejvýše čtyři děti.

Podle novely by také obce musely zajistit místo dětem, které nepřijme po třetích narozeninách spádová mateřská škola. Kdyby povinnost nesplnily, měly by rodičům přispět na náklady péče.