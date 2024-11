Imunitní výbor bude řešit Babišovy výroky o Michálkovi. Ať se jde léčit, přisadil si

Důvodem jsou pravděpodobně Babišovy výroky na Michálkovu adresu ze schůze Sněmovny 24. října, kde Babiš Michálka označil mimo jiné za psychopata a sociopata posedlého Agrofertem. V neděli o tom také informovala Česká televize.

„Ta vyjádření, která zazněla na plénu Poslanecké sněmovny, podle mě nepatří do slušné společnosti, ale nechci to teď komentovat, je to věc mandátového a imunitního výboru,“ řekl Michálek České televizi.

„Nepřekvapuje mě, že pan Michálek zase někam udává. Tu chorobnou posedlost Babišem a Agrofertem vidí každý. Možná kdyby občas vylezl mezi lidi, zjistil by, že lidi řeší úplně jiné problémy. To ale pan Michálek nikdy nepochopí. Nenávist vůči mně je asi smyslem jeho života. Měl by se jít léčit,“ sdělil dnes Babiš prostřednictvím mluvčího ANO Martina Vodičky.

Výroky padly na mimořádném jednání Sněmovny svolaném z popudu ANO kvůli návrhu na zmrazení platů politiků. Babiš ve svém projevu kritizoval Piráty, Michálek se proti tomu ohradil a naopak kritizoval hnutí ANO. Babiš Michálkovi například vyčetl, že sedí v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu. „Proč tam sedíte? Protože jste sociopat a psychopat posedlý Agrofertem. Vždyť jste šel osobně do trestního spisu Čapí hnízdo. Udavač. Piráti, největší udavači,“ prohlásil tehdy Babiš.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor letos již posuzoval obdobnou kauzu sporných výroků na plénu Sněmovny. Před měsícem rozhodl, že předseda SPD Tomio Okamura má zaplatit pokutu 20 000 korun za přirovnání místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) k novodobému Hitlerovi. Okamura se vůči verdiktu výboru odvolal ke sněmovnímu plénu.