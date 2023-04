Poslanci schválili smlouvu s Kosovem, kterou odpůrci odmítali deset let

„My máme dlouhodobě problém s touto smlouvou. Takzvaná republika Kosovo vyhlásilo nezávislost v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN,“ řekl poslanec SPD Jiří Kobza.

„Nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy,“ řekl ve Sněmovně ke smlouvě s Kosovem ministr pro evropské záležitosti za STAN Mikuláš Bek.

Jmenování velvyslance v Kosovu blokovali bývalí prezidenti Klaus i Zeman

Česká vláda minulý týden podle informací Seznamu Zprávy jmenovala velvyslance v Kosovu, jehož jmenování blokovali bývalí prezidenti Miloš Zeman a před tím i Václav Klaus, i když Česko uznalo samostatnost Kosova již v roce 2008. Prezident Petr Pavel velvyslance jmenuje.

Dlouhodobě proti uznávání Kosova protestuje Jaroslav Foldyna, dnes poslanec SPD, dříve ČSSD, který je ve čtvrtek omluven z jednání Sněmovny.

„Kosovo je Srbsko. Jmenuje se to Kosovo a Metochie. Je to součást Srbska, starého Srbska, kde sídlilo i hlavní město Srbska,“ řekl ve Sněmovně poslanec Foldyna v lednu, když smlouvu s Kosovem projednávali poslanci v prvním čtení. Poslancova matka se narodila v Srbsku a do Československa přišla spolu s Foldynovým otcem po skončení druhé světové války.

„Když západní spojenci prodali Československo v roce 1938, v Bělehradě před velvyslanectvím stály tisíce Srbů a hlásili se dobrovolně bojovat za Československo, za naši samostatnost, proti porušení smluv, kdy nás západní demokracie prodaly jak na jatkách,“ apeloval na poslance v lednu Foldyna, který v neděli burácel na Václavském náměstí na protestu Česko proti bídě.