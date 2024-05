Těsně před volbami se Sněmovna na žádost ANO vrátí k migračnímu paktu

„Hnutí ANO podalo žádost, svolám tedy mimořádnou schůzi v lhůtě, kterou mi stanovuje zákon, do 10 dnů,“ sdělila iDNES.cz šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Přesný den zatím neurčila, ale desátý den vychází na volební víkend. Volby do Evropského parlamentu jsou v pátek 7. a 8. června, takže schůze by se měla konat před tím.

„Svolali jsme mimořádnou schůzi k migračnímu paktu, protože se potvrdilo, že premiér Fiala a ministr Rakušan prostě všem občanům bezostyšně lhali,“ sdělila iDNES.cz šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Alena Schillerová @alenaschillerov Z nejnovějšího přiznání francouzského premiéra Gabriela Attaly mrazí. Teď už nemůže být pochyb, že premiér Fiala a ministr Rakušan prostě všem občanům bezostyšně lhali:



Migrační pakt se primárně týká zemí "východní Evropy", které dosud nelegální migranty přijímat odmítaly. Teď… https://t.co/piwRZG2J4e https://t.co/x6N1R5RYDJ oblíbit odpovědět

Velké výhrady k migračnímu paktu má i druhé opoziční hnutí SPD. „Nechápu, proč novináři dávno neusvědčili ministra Rakušana ze lži. Tam žádná výjimka pro Česko není, tam je obecná doložka, která platí pro všechny stejně a která říká, že stát, který má pocit, že má migrantů už hodně, může požádat o výjimku, aby se na něj ten rok nevztahovala. Bude se o tom hlasovat v Radě a pointa je, že samozřejmě ostatní země EU řeknou, že mají migrační problém mnohem větší než my,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES lídr eurokandidátky Petr Mach.

Migrační balíček členské státy EU definitivně potvrdily v polovině května. Češi se ve všech deseti hlasováních zdrželi, proti všem částem migračního paktu hlasovalo Maďarsko a Polsko, některé z předpisů nepodpořilo ani Slovensko či Rakousko.

Série norem počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i s rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také princip, že těm zemím Unie, které jsou přetíženy migračním tlakem, solidárně pomohou ostatní buď tím, že od nich část migrantů převezmou, anebo je podpoří finančně či materiálně.

O výjimku z migračního paktu bude muset Česko žádat, přiznal v dubnu Rakušan

Sněmovna se migračnímu paktu věnovala opakovaně. „Dojednali jsme pakt bez povinných relokací, lidově se tomu říká kvóty,“ zdůraznil v dubnu ve Sněmovně ministr vnitra Vít Rakušan. Při interpelacích, když odpovídal Karle Maříkové z SPD, přiznal, že o výjimku z migračního paktu, pokud ji bude chtít, bude muset Česká republika každý rok žádat.

„Evropský princip je takový, že rok co rok se o takovou výjimku musí žádat, no, to je přece zcela logické, protože za rok se absolutně může změnit to, v jakém stavu ta daná země je. Za ten rok se opravdu může stát, že nebudeme mít na území 350 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, a v té chvíli budeme hodnoceni podle jiných kritérií,“ přiznal Rakušan, že nyní žádná pevná výjimka neexistuje.

Na konečné podobě migračního a azylového paktu se vyjednavači Evropského parlamentu, španělského předsednictví jako zástupce členských zemí bloku a Evropské komise dohodli již loni v prosinci. Česko, které mělo k tomuto kompromisu výhrady, se pak 8. února zdrželo, když dohodu v Bruselu potvrdili velvyslanci zemí EU.