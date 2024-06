Den před volbami se ANO ještě pokusí o schůzi Sněmovny kvůli migraci

Je prakticky jisté, že vládní většina nebude mít chuť schválit program schůze. Důvod k tomu nevidí ani premiér a lídr ODS i koalice SPOLU Petr Fiala, jak potvrdil v debatě s předsedou ANO Andrejem Babišem ve středu večer na CNN Prima News.

I tak ale budou moci ještě před hlasováním vystoupit řečníci s přednostním právem, což jsou šéfové stran a klubů, členové vlády a vedení Sněmovny a mluvit prakticky bez omezení o čemkoli.

Na migrační pakt, který nyní používá ANO jako svůj „klacek“ proti vládě, došlo i při televizním duelu Fialy s Babišem. „Podělali jste to,“ tvrdil expremiér, zatímco předseda vlády mluvil o tom, že kdyby byla česká vláda s podobou paktu spokojena, podpořila by a nezdržela by se hlasování o něm.

Členské státy Evropské unie definitivně potvrdily balíček opatření tvořící migrační pakt v polovině května.

Česká vláda teď spolu s více než polovinou zemí EU usiluje o to, aby se Unie dohodla s některými státy mimo EU a mimo Evropu, kde by museli migranti čekat na výsledek azylového řízení. Tak jako to už italská vláda udělala s Albánií, kde již vznikají tábory, v nichž by měli čekat žadatelé o azyl.

Migrační balíček počítá s efektivnějšími kontrolami migrantů i s rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také princip, že těm zemím unie, které jsou přetíženy migračním tlakem, ostatní pomohou buď tím, že od nich část migrantů převezmou, anebo je podpoří finančně, případně i materiálně.