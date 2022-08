Ani po šesti hodinách nemají poslanci program schůze, jednat můžou i v noci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslanci jednají v pátek od 9 hodin, ani po více než šesti hodinách se ale nedostali ke schválení programu řádné schůze. Příčinou jsou rozsáhlé projevy opozičních řečníků, kteří navrhují další body na program schůze.

Jednací řád stanoví, že schůze Sněmovny se nekonají v pondělí, v sobotu a v neděli, pokud se Sněmovna neusnese jinak. „Jsme účastníky destrukce této schůze,“ uvedl předseda poslanců ODS Marek Benda. Jeho návrhy zpochybnila šéfka frakce opozičního ANO Alena Schillerová. „Není možné vznášet procedurální návrhy, pokud nebyl schválen program schůze,“ míní. S námitkou ale na plénu neuspěla.

Za obstrukci označila postup opozice i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Dodala, že do rozpravy k programu se přihlásilo víc než 50 řečníků.

Opozice vznáší různé návrhy bodů, které by měla Sněmovna projednávat. O jejich zařazení pak rozhodnou poslanci hlasováním. Předseda klubu SPD Radim Fiala chce například projednávat kauzu ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka a jeho kontaktů s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražském korupčním případu Dozimetr nebo bod s názvem Vláda nezvládá řešení energetické krize. Místopředseda Sněmovny a někdejší vicepremiér Karel Havlíček chce debatovat o zastropování cen energií.

„Nenazvala bych to obstrukcemi. Polovina přihlášených se včera přihlásila, že chce probrat nějaký bod. Byly to body, které trápí občany,“ řekla Schillerová na tiskové konferenci. Dodala pak, že poslanci ANO budou k novele velmi dlouho mluvit.

Babiš hovořil na úvod celou hodinu

Jednání ve Sněmovně začal svým projevem předseda hnutí ANO Andrej Babiš, hovořil hodinu čistého času.

„Současná vládní koalice hodila lékaře a zdravotní sestry přes palubu. Zdravotní péče pro ně není prioritou. Nepředložili koncepci zdravotní péče a ani netuší, co by měli dělat. Začali navíc dělat kroky, které ohrožují současnou úroveň a dostupnost péče. Ať vláda přizná, že zdraví obyvatel pro ní není priorita. A že peníze, které sebere ze zdravotnictví, chce použít někde jinde,“ řekl bývalý premiér k návrhu na snížení úhrad do veřejného zdravotního pojištění. Veto prezidenta republiky podle něj dává pětikoalici šanci vycouvat z jejího plánu.

Proti novelizaci pojistného je také hnutí SPD. „Budeme znovu hlasovat proti a ze všech sil budeme bojovat proti antisociálnímu zákonu, který předkládá škodlivá Fialova vláda,“ řekl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Snížením úhrad do veřejného zdravotního pojištění chce stát ušetřit v letošním rozpočtu 14 miliard korun. Nová částka je navržena tak, aby stát za celý letošek odvedl do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Opoziční představitelé podobně jako prezident tvrdí, že nižší platby mohou ohrozit kvalitu a dostupnost péče. Vládní činitelé takové obavy opakovaně odmítli. Zástupci koalice včetně ministrů zdravotnictví a financí předpokládají, že Sněmovna Zemanův postoj přehlasuje. Potřeba je k tomu nejméně 101 poslaneckých hlasů, koalice jich má v plném složení 108.

Do programu řádné schůze by se mělo dodatečně dostat také schvalování vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance. Sněmovna by ho měla schvalovat po projednání snížení zdravotních plateb státu, navrhl šéf poslanců TOP 09 Jakob. Senát dal souhlas s rozšířením NATO o dvě severské země už v první polovině srpna. Očekává se, že postoj dolní komory bude stejný. Samotná ratifikace za Česko pak bude spočívat v podpisu prezidenta.

ANO a SPD chce řešit energie a vládní pomoc

Po řádné schůzi poslance čeká debata o řešení energetické krize nebo zdražování. Poslanecká debata k energiím a růstu cen má začít čtvrt hodiny po skončení schůze k novele o zdravotních platbách. Mimořádnou schůzi k těmto tématům vyvolali poslanci opozičního hnutí ANO s podporou SPD.

V návrhu programu mimořádné schůze není žádný zákon. Poslanci by měli obecně diskutovat o „strategii vlády pro řešení energetické krize, zdražování a hrozby rostoucí nezaměstnanosti“.

Hlasování o nedůvěře vlády

Šéfka klubu ANO Schillerová předala kanceláři předsedkyně Sněmovny podnět ke svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Podepsalo jej 74 poslanců.

„Lidé nevěří, že je vláda nenechá padnout,“ řekla již před ve čtvrtek dopoledne místopředsedkyně hnutí ANO.

Předseda opozičního SPD Okamura doufá, že hlasování o nedůvěře vládě se uskuteční před komunálními a senátními volbami, které se konají 23. a 24. září. ANO nicméně ani s pomocí SPD nemá dost hlasů, aby vláda Petra Fialy padla. Ke svržení vlády je třeba nejméně 101 hlasů poslanců, opozice jich má jen 92.

Opozice tvrdí, že kabinet žádný plán nemá. Schůze se nakonec ale nemusí uskutečnit, pokud Sněmovna návrh programu koaliční většinou zamítne. Navzdory tomu se ale ještě před hlasováním o návrhu programu otevře prostor pro debatu, v níž mohou vystoupit jen řečníci s přednostním právem.