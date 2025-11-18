Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran

O přesném datu schůze rozhodne šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura, ale měla by se uskutečnit příští týden, tedy zhruba ve stejné době, kdy si chtějí ANO, SPD a Motoristé potvrdit jména kandidátů na ministry, které Babiš ponese na Hrad prezidentovi Petru Pavlovi.
Prezident v pondělí v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál řekl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak by se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu.
„A to si myslím, že ode mě veřejnost neočekává, rozhodně ani ústava to ode mě neočekává. V takovém případě by asi bylo dobré, aby vítěz voleb nabídl jiného kandidáta, který není ve střetu zájmů,“ prohlásil Pavel.
Takovou možnost politici ANO – místopředsedové Karel Havlíček i Alena Schillerová – ihned odmítli.
Ve střetu zájmů by se Babiš ocitl v okamžiku jmenování předsedou vlády kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Na vyřešení problému se střetem zájmu by měl podle zákona třicet dnů.
Babiš koaličním partnerům z SPD a od Motoristů řekl, že oznámí způsob, jak vyřeší problém střetu zájmů kvůli tomu, že je vlastníkem holdingu Agrofert, těsně před tím, než ho Pavel jmenuje premiérem. Pokud si to prezident přeje, řekne to veřejně, připustil. „Hrubé obrysy znají a nemají s tím problém,“ řekl Babiš. Podle Schillerové udělá Babiš nevratné kroky.
„Andrej Babiš mi na jednání 5. října představil některé varianty, o kterých se otevřeně hovoří, jako je například prodej, jako je převod na někoho z rodiny, jako je převod do nějakého slepého fondu. A já jsem mu tehdy řekl, ano, toto jsou způsoby, které by vedly k odstranění střetu zájmů. Andrej Babiš je dnes vykládá jako souhlas s řešením, ale on je pouze řekl jako varianty, neřekl mi, kterou z nich se vydá a já tím pádem nemohu říct, jestli jsem s tím spokojen nebo ne,“ řekl v pondělí prezident Pavel.
Politici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů očekávají, že jim Babiš řešení, které zvolil, představí právě na mimořádné schůzi Sněmovny.