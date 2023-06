Zrada občanů, říká Babiš. Odvolejte Rakušana kvůli dohodě o migraci, říká ANO

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Je to v rozporu s programovým prohlášením vlády, Spolu i Pirátů a STAN. Znamená to další pozvánku ilegálním migrantům do Evropy,“ prohlásil Babiš.

Řekl, že má téměř stopadesátistránkový dokument k migračním pravidlům a že tam nic o žádné výjimce pro Českou republiku není.

„Nerozumím slovům povinná solidarita. Je to celé nesmysl,“ hřímal později při projevu ve Sněmovně Babiš.

Poslanci by podle opozičního hnutí ANO měli vyzvat premiéra k tomu, aby inicioval svolání Evropské rady, na které by zaznělo jasné negativní české stanovisko k reformě.

V současné době je ČR zproštěna povinnosti platit příspěvek, řekl Rakušan

Ministr vnitra svůj souhlas s pravidly migrace hájí. „Neznamená to povinné relokační kvóty a v současné době je ČR zproštěna povinnosti platit jakýkoli příspěvek,“ říká ministr Rakušan.

Zproštěny odvádět příspěvek budou podle něj státy, které mají na svém území přes dvě procenta uprchlíků před Putinovou válkou - týká se to Česka, Polska i Pobaltí.

„Tohle není nic jiného než kvóty, které jsou namalovány narůžovo,“ řekl na tiskové konferenci ANO poslanec Radek Vondráček.

„Vycházel jsem z jasného mandátu, který mi dala vláda,“ hájí Rakušan to, že kývl na dohodu o reformě migračních pravidel Evropské unie.

Ukažte nám pozici schválenou vládou, žádá ministra vnitra Babiš

„Mohl byste nám ukázat ten mandát,“ vyzval ve Sněmovně ministra vnitra Babiš.

Podle Rakušana zůstanou v České republice uprchlíci v rámci dočasné ochrany dva až tři roky a někteří budou chtít zůstat i pak.

Česko by tak podle něj mohlo být naopak příjemcem peněz za ně. „Mám dost vyvolávání příkopů a nenávisti ve společnosti,“ řekl už v úterý Rakušan.