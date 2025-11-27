Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh v politice, říká Babiš

Poslanci se dnes sejdou kvůli iniciativě pěti stran, které chtějí přimět předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby vysvětlil, jak plánuje řešit střet zájmů, do něhož by se dostal po případném jmenování premiérem. „Nebudu obstruovat, ale řeknu vám můj příběh. Takže si vezměte popcorn a budu vám vyprávět můj příběh v politice, ale i ohledně střetu zájmů,“ naznačil Babiš, že schůze nemusí probíhat tak, jak si bývalá pětikoalice představuje.
Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Mimořádná schůze, o jejíž svolání požádali poslanci KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů, má začít v podvečer. Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura ji svolal na 18 hodin. Strany nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě však neplánují podpořit její program.

Ještě před samotným hlasováním o programu mohou vystoupit řečníci s přednostním právem. Průběh schůze proto výrazně ovlivní, kdo se jako první dostane k řečnickému pultu.

Pětice stran setkání nazvala „Objasnění řešení střetu zájmů Andreje Babiše, možného budoucího premiéra“.

„Platí stále to, co bylo řečeno, tedy že to zveřejním veřejně. Ale nedomlouvali jsme se na konkrétním termínu,“ uvedl Babiš ve čtvrtek na Hradě po jednání s prezidentem Petrem Pavlem, kterému předal návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů sobě.

„Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne poté, co zveřejní způsob řešení svého střetu zájmů, a následně během několika dní jmenovat i celou vládu. Termín oznámení je zcela v rukou Andreje Babiše,“ uvedl Hrad v tiskové zprávě.

