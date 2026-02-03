Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Ještě před tím, než začnou mluvit poslanci, kteří se do rozpravy přihlásili, a jichž je momentálně 57, v rámci přednostního práva vystupují ministři. Nechtějí pustit opozici prakticky ke slovu.
Dost hlasů opozice na povalení vlády nemá. Pětice stran – ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 – jich má dohromady 92, musela by tak přesvědčit nejméně devět vládních poslanců, aby se k ní přidali.
Hlasovat o nedůvěře se bude až ve středu, kdy ve Sněmovně nebude nejen ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka, ale ani Babiš, který po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem zamíří do Itálie.
„Nemáme ani trochu radost z toho, že vláda selhala hned v několika oblastech ještě dřív, než vlastně začala vládnout. V čem všem selhala? V transparentnosti vládnutí, v respektu k demokratickým institucím, v zahraniční politice a v obranyschopnosti a také v odpovědném hospodaření. V čem naopak vynikla? V aroganci, ve střetu zájmů, pane premiére, ve vlastních problémech, v umlčování názorů vlastních ministrů a v rozkladu důvěry veřejnosti hned v prvním měsíci svého vládnutí,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. Jediný z politiků opozice, který se zatím dostal ve Sněmovně ke slovu.
Opozice chtěla přitom ve Sněmovně řešit hlavně to, kvůli čemu se v neděli v Praze sešly desetitisíce lidí, aby podpořili prezidenta Petra Pavla. Ten označil za vydírání esemesky, které poslal Macinka jeho poradci Petru Kolářovi.
Havlíček řekl, že se koalice nenechá opozicí vyprovokovat
Vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček ve Sněmovně řekl, že se vládní koalice nenechá vyprovokovat. Textové zprávy, které poslal Macinka, jsou podle něj téma pro opozici, ale vláda má priority jinde.
Premiér Andrej Babiš předtím označil mimořádnou schůzi za politické divadlo, kabaret a festival pokrytectví.
„Ministryně financí Alena Schillerová zkritizovala počínání svého předchůdce Zbyňka Stanjury z ODS. Ministerstvo podle ní za jejího předchůdce nabobtnalo, daňový výběr ale pokulhával a zákony šly na ruku bankám nebo zahraničním obchodním řetězcům. „Opravdu nás nemá současná opozice nejmenší právo mistrovat,“ řekla Schillerová.
Výzvu Stojíme za prezidentem podepsalo zatím 700 tisíc lidí. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář v neděli na demonstraci řekl, že když výzvu podepíše milion lidí, uskuteční se shromáždění na Pavlovu podporu na pražské Letné.