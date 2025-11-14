Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura uvedl, že by schůzi mohl svolat v posledním listopadovém týdnu.
To, že lidovci, ODS, STAN a TOP 09 mimořádnou schůzi iniciují, ale ještě neznamená, že se vůbec bude konat. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů, která má většinu v dolní komoře parlamentu, totiž může odmítnout její program.
Babiš ve čtvrtek koaličním partnerům z SPD a Motoristů sobě při jednání v Průhonicích řekl, že oznámí způsob, jak vyřeší problém střetu zájmů kvůli tomu, že je vlastníkem holdingu Agrofert, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje novým premiérem.
Pokud si to prezident přeje, řekne to veřejně, připustil. „Hrubé obrysy znají a nemají s tím problém,“ řekl Babiš po jednání s partnery.
Prezident Petr Pavel podle vyjádření Hradu pro ČT postoj od počátku nezměnil. Stále požaduje, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak bude řešit svůj střet zájmů.
Šéf ANO podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury při koaličním jednání partnery ujistil, že svůj střet zájmů řeší a vyřeší.
Důstojnější bude schůze Sněmovny, řekl Philipp
Vystoupení ve Sněmovně bude ale podle Philippa lepší, než aby Babiš sdělil svůj plán například v některém svém videu na facebooku.
„Slibů jsme slyšeli hodně, proto si myslíme, že jistější a důstojnější cesta je schůze Sněmovny,“ uvedl Philipp
Prezident ve středu ještě před jmenováním Babiše premiérem od šéfa ANO požadoval, aby vysvětlil, jak přesně zabrání střetu zájmu.
„Já jsem mu řekl, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názory Evropské komise,“ reagoval Babiš na Hradě. O pár hodin později ve videu na sociálních sítích zopakoval, že Agrofert neprodá.
První místopředseda ANO Karel Havlíček pro iDNES.cz kategoricky vyloučil i variantu, že by místo Babiše byl premiérem on.