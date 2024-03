Poslanci schválili mimořádné odpuštění penále z odvodů na zdravotní pojištění

Na návrh kývlo 134 ze 136 přítomných poslanců. Prominutí penále a dodatečných nákladů se má týkat lidí, proti kterým byla nařízena daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. Toto datum předkladatelé návrhu, skupina poslanců opozičního ANO a vládních lidovců, STAN a Pirátů, zvolili, aby nikdo nemohl nový zákon zneužít.

„Principem milostivého léta je zaplatit dluhy do posledního halíře,“ hájil návrh ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Patrik Nacher z hnutí ANO nazývá návrh, který spolupředkládal, jako „milostivý podzim“.

K úhradě dlužného zdravotního pojištění se totiž dlužníci budou muset přihlásit od začátku července do konce listopadu. Zaplatit dluh, aby nemuseli hradit penále, budou muset do konce roku, u vyšších částek by byl možný splátkový kalendář.