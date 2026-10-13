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Poslanci mají jednat o návrhu vlády na mimořádnou daň z růstu marží rafinerií

  7:01aktualizováno  7:01
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Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanci začínají projednávat návrh vlády Andreje Babiše na zavedení mimořádné daně na rafinerie pro letošní a pro příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou.

„Chci zdůraznit, že se nejedná o daň namířenou na čerpací stanice, jejichž marže jsou i díky dosud přijatým krokům na standardních úrovních, ale na ekonomicky významné zpracovatele surové ropy a výrobce rafinovaných ropných produktů,“ řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová,když v polovině září vláda s návrhem přišla.

Schillerová ho zdůvodnila, že jde o sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou na rekordních úrovních. Letos by mohla daň přinést do státního rozpočtu 5,5 miliardy až 9 miliard korun.

„Uděláme všechno pro to, aby byla schválena do konce roku 2026 jako absolutní priorita, protože ty zisky vznikaly právě v roce 2026. A nechceme vytvářet prostor, časový dostatečný prostor pro jakoukoliv daňovou optimalizaci,“ prohlásila Schillerová.

Daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně. Základ se vypočítá jako rozdíl mezi tržbami z prodeje vlastních výrobků a náklady na spotřebovanou ropu.

Mimořádná daň dopadne v Česku zřejmě jen na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově. Obě vlastní společnost Orlen Unipetrol, podle níž daň ohrožuje další investice do rozvoje českých rafinerií a stabilitu trhu s pohonnými hmotami.

Inspiraci našla podle Schillerové vláda v sousedním Polsku. „Kde je tato daň dokonce 60 procent,“ uvedla ministryně financí.

Schůze Sněmovny začíná dvě hodiny po poledni a opět se očekávají dlouhá vystoupení opozičních řečníků k návrhu programu. Ještě před začátkem schůze jsou tiskové konferenci jednotlivých stran a hnutí.

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Poslanci mají jednat o návrhu vlády na mimořádnou daň z růstu marží rafinerií

Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně

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