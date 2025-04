Poslanci budou opět jednat o parku Křivoklátsko i digitálním stavebním řízení

Proti vyhlášení nového národního parku jsou ANO, SPD i většina místních obyvatel. Park má podle ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL zabírat 105 kilometrů čtverečních, což představuje zhruba 17 procent současné chráněné krajinné oblasti.

Křivoklátsko je jedním z nejrozsáhlejších komplexů lesů ve středních Čechách. Pro vznik parku jsou z 29 obcí v oblasti pouze dvě, ostatní se obávají omezení hospodaření v lesích kvůli možnosti v nich vyhlásit bezzásahové zóny.

V Česku jsou nyní Národní park Šumava, Národní park Podyjí, Národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park. Pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu.

Večer na žádost ANO schůze k digitalizaci stavebního řízení

Poslanci budou také večer diskutovat téma digitalizaci stavebního řízení. Mimořádnou schůzi Sněmovny nechalo svolat opoziční hnutí ANO. Chce jednat o hospodářských škodách, které vznikly.

S digitálními systémy stavebního řízení mají úředníci i stavebníci problémy od jejich spuštění loni v červenci. Na podzim prezident Petr Pavel na žádost premiéra a předsedy ODS Petra Fialy odvolal z vlády vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a Piráti pak odešli z vlády.

Kabinet pak rozhodl, že v dalším vývoji systému nebude pokračovat, a vypsal na něj novou zakázku. Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace stavebního řízení by měl být hotový do roku 2028. Do té doby mohou stavební úřady souběžně využívat původní i nové digitální systémy stavebního řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo minulý týden pracovní verzi právního auditu digitalizace stavebního řízení.

„Pracovní verze auditu potvrdila, že projekt byl od začátku ve značném zpoždění, a to ještě před nástupem současné vlády. Studie proveditelnosti z konce roku 2020 počítala s délkou realizace systému čtyři roky od konečného schválení nového stavebního zákona. Ten byl během příprav pětkrát novelizován,“ řekl ministr Petr Kulhánek.

Ministerstvo pro místní rozvoj na začátku nezaměstnalo dostatek lidí, kteří by na projektu pracovali. A to ještě v době, kdy úřad vedla bývala ministryně Klára Dostálová, která je nyní za ANO europoslankyní.

„Jde o největší selhání veřejné správy od revoluce,“ řekl předseda stínové vlády ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček k auditu digitalizace stavebního řízení. „Audit konstatuje porušení několika zákonů. Nese odpovědnost celá vláda,“ dodal Havlíček. Hnutí ANO se také rozhodlo dát trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Za podstatnou část problémů může exministryně Dostálová a tedy celé hnutí. Nespletli jste se a nechtěli jste rovnou podat trestní oznámení sami na sebe,“ reagoval na to na sociální síti X exministr Ivan Bartoš.