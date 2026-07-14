Poslanci na mimořádné schůzi projednají zrušení zdražování dálničních známek

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  9:33
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ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Poslední týden jednání před začátkem parlamentních prázdnin mají před sebou poslanci. V úterý začnou na mimořádné schůzi projednávat vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Skončit by tak měla pravidelná valorizace, kterou zavedla bývalá vláda Petra Fialy (ODS).

Dálniční známky nyní zdražují podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě.

Vláda Andreje Babiše chce zachovat současné ceny dálničních známek. Roční známka by tak v případě přijetí návrhu dál stála 2570 korun.

Ministr dopravy Ivan Bednárik, který je ve vládě jako nestraník za SPD, uvedl, že cena české dálniční známky je nyní oproti rakouské nižší přibližně o 1,5 eura. Pokud by se od ledna 2027 podle stávajícího valorizačního mechanismu opět zvýšila, byla by česká známka příští rok o 200 korun dražší než rakouská. „Nikdo z vás asi nezpochybňuje kupní sílu v Rakousku nebo úroveň dálnic v Rakousku,“ řekl Bednárik.

Opozice pokládá zmrazení cen dálničních známek za populistické. Podle ní by tak na dálnice směřovalo méně peněz od jejich uživatelů a více z daní všech ostatních lidí.

Návrh poslanci projednají v prvním čtení, v němž se o jeho konečném schválení ještě nerozhoduje.

Poslanci by také měli jednat o uzákonění povinnosti poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy jednou ročně hlásit obchody, které lidé s těmito aktivy uskutečnili.

Na programu je i druhé čtení návrhu na rozšíření trestnosti neplacení výživného a zrušení zákona stanovujícího podmínky pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem.

Tiskové konference stran ve Sněmovně

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