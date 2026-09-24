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Svolali jste schůzi, ani tu nejste, řekl Rakušan k jednání o platech politiků

  10:05
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Poslanci zahájí debatu o návrhu vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě na zmrazení platů vrcholných politiků. Bude kvůli tomu další mimořádná schůze Sněmovny. Před tím, ještě před schválením programu schůze, ale mohou vystupovat řečníci s přednostním právem s právem hovořit půl hodiny.

Jako první toho využil šéf Pirátů Zdeněk Hřib, po něm si vzal slovo šéf STAN Vít Rakušan. „Svolali jste schůzi, na které ani nejste,“ řekl Rakušan.

Téma zmrazení platů politiků prosazuje zejména šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který o zmrazení platů politiků mluví už několik let.

Lídři ANO, SPD a Motoristů sobě kvůli jeho požadavku při sestavování vlády podepsali loni v listopadu návrh na zmrazení platů politiků s tím, že to mělo původně platit od letošního roku.

To ale bylo nereálné už ve chvíli, kdy se na tom nová koalice dohodla a kdy návrh předložila. Okamura pak mluvil o zmrazení platů od letošního července, ani k tomu ale nedošlo. Sněmovna se tím ani nezačala zabývat.

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Jednání muselo začít později, chyběli poslanci a Sněmovna nebyla usnášeníschopná

A jakou váhu toto téma i pro mnohé politiky ve vládě má, se ukázalo hned v devět ráno, kdy měla schůze začít, nebylo přihlášeno dost poslanců, aby jednání vůbec mohlo začít. Jednání tak muselo začít později, Sněmovna ani nebyla usnášeníschopná.

Platy politiků, soudců či státních zástupců se zvedají automaticky podle již dříve schváleného vzorce. Řadový poslanec má od letošního ledna základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5 500 korun víc než loni.

Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy Sněmovny a Senátu se zvýšil o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra a předsedy Sněmovny a Senátu o téměř patnáct tisíc korun na 308 700 korun. Příjem hlavy státu ze 365 tisíc na víc než 383 200 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 00173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135 600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000

Pokud politici zákon nezmění, platy vrcholných politiků by podle platných pravidel mohly vzrůst příští rok o pět procent.

Prezident republiky by poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 korun na 120 700 korun.

Změny pravidel penzijního spoření

Pokračovat by měla i jiná mimořádná schůze svolaná koalicí, na jejímž programu jsou zejména návrhy v prvním čtení.

Změna zákona o důchodovém pojištění zvyšuje penze lidem od 80 let o pětistovku měsíčně v pětiletém intervalu.

Změny pravidel penzijního spoření mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vlád navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat.

Poslanci mají diskutovat také o zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí.

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