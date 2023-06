Poslanci navrhli vyznamenat Kubiše i Gabčíka, odmítli Rychetského i Pánka

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslanci kývli i na to, aby vyznamenání dostali expremiér Petr Pithart, první ministerský předseda Československa po roce 1918 Karel Kramář.

Na seznamu navržených, jsou i kytarový virtuos Štěpán Rak nebo zesnulý dlouholetý předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu Č eněk Růžička, který se zasadil o vybudování památníku v Letech u Písku.

Sněmovna odmítla návrh na státní vyznamenání pro předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského i ředitele nevládní organizace Člověk v tísni Šimona Pánka. Ve chvíli, kdy neprošel Rychetský, někteří poslanci tleskali.

Poslanci odmítli vyznamenání pro Ctirada i Josefa Mašíny. O Ctiradu Mašínovi se muselo hlasovat dvakrát, protože poprvé pro to omylem hlasoval poslanec ANO Stanislav Berkovec a zpochybnil hlasování. Nechtěl, aby u jeho jména bylo, že podpořil jednoho z Mašínů.

Návrhy na vyznamenání, o nichž poslanci hlasují

I. ŘÁD BÍLÉHO LVA 1. Plk. v. v. Josef Bernat, in memoriam 2. Jiří Brady, in memoriam 3. Ppor. i. m. Jan Čapek, in memoriam 4. Plk. i. m. Josef Gabčík, in memoriam 5. Div. gen. Čeněk Haužvic, in memoriam 6. Arm. gen. Sergěj Jan Ingr, in memoriam 7. Plk. i. m. Karel Janšta, in memoriam 8. JUDr. Karel Kramář, in memoriam 9. Pplk. Václav Kropáček, in memoriam 10. Plk. i. m. Jan Kubiš, in memoriam 11. Zdena Mašínová st., in memoriam 12. Brig. gen. František Moravec, in memoriam 13. Plk. i. m. Ctibor Novák, in memoriam 14. František Pecháček, in memoriam 15. Doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 16. JUDr. Alois Rašín, in memoriam 17. Arm. gen. Jan Syrový, in memoriam 18. Plk. i. m. Antonín Velebnovský, in memoriam II. ŘÁD TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA 19. PhDr. Bohumil Doležal, Ph.D. 20. Mustafa Džemilev 21. Petr Ginz, in memoriam 22. Elena Gorolová 23. RNDr. Jiří Grygar, CSc. 24. JUDr. Jiří Hejda, in memoriam 25. Mgr. Ilja Hradecký 26. Mons. ThDr. Josef Jiran, in memoriam 27. Prof. Josef Kalvoda, Ph.D., in memoriam 28. JUDr. Otakar Klapka, in memoriam 29. Doc. PhDr. Josef Kratochvil, in memoriam 30. Prof. PhDr. Ing. Josef Kratochvil, in memoriam 31. Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. 32. Tomáš Löwenbach, in memoriam 33. Zdena Mašínová ml. 34. Augustin Navrátil, in memoriam 35. Šimon Pánek 36. Pavel Pecháček, in memoriam Příloha k usnesení č. 165 37. Heinz Prossnitz, in memoriam 38. Čeněk Růžička, in memoriam 39. JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. 40. Marie Schmolková, in memoriam 41. Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., in memoriam 42. Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., dr. h. c. 43. Mgr. Jarmila Stibicová 44. Mons. Josef Suchár 45. MUDr. Marie Svatošová 46. JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. 47. PhDr. Jan Šolc 48. PhDr. Jaroslav Šturma, CSc. 49. Mgr. Kristina Taberyová, in memoriam 50. Doc. PhDr. Milan Uhde 51. Leo Žídek III. MEDAILE ZA HRDINSTVÍ 52. Karel Bezdíček, in memoriam 53. Prap. Pavel Farka 54. Štěpán Gavenda, in memoriam 55. Prap. Lukáš Hirka 56. Zbyněk Janata, in memoriam 57. Kpt. i. m. Lubomír Jasínek, in memoriam 58. Plk. i. m. Václav Knotek, in memoriam 59. Josef Kouřil, in memoriam 60. Eduard Marek, in memoriam 61. Ctirad Mašín, in memoriam 62. Josef Mašín 63. Cyril Musil, in memoriam 64. Plk. Ing. Jiří Němčík 65. Milan Paumer, in memoriam 66. Št. prap. i. m. Jiří Schams, in memoriam 67. Sergěj Solovjev, in memoriam 68. Ppor. i. m. Stanislav Srazil, in memoriam 69. Karel Svoboda, in memoriam 70. Por. i. m. Milan Štěrba, in memoriam 71. Václav Švéda, in memoriam 72. Prap. i. m. Radim Vaculík, in memoriam 73. Por. i. m. Robert Vyroubal, in memoriam 74. Por. i. m. Adrian Werner, in memoriam 75. Škpt. i. m. František Závorka, in memoriam Příloha k usnesení č. 165 IV. MEDAILE ZA ZÁSLUHY 76. RNDr. Kamila Bendová, CSc. 77. Ruth Bondyová, in memoriam 78. JUDr. František Cipro, in memoriam 79. Erik De Clerq 80. Petr Čemus 81. Mgr. Zdeňka Čepeláková 82. Ladislav Dohnal 83. Prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 84. Vlastimil Dvořák 85. Ing. Hana Dvořáková, CSc. 86. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 87. Evžen Erban 88. Prof. Ing. Josef Fanta, CSc. 89. Prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. 90. Petr Fiala 91. Lubomír Glos 92. Ing. Jan Gruntorád, CSc. 93. Ivana Hloužková, in memoriam 94. Veritas Holíková 95. Mgr. Luboš Hošek 96. Prof. Boris Jirků 97. Ida Kelarová 98. Prof. Ivan Klánský 99. PhDr. Josef Kleibl, in memoriam 100. Miroslav Koval, in memoriam 101. Karel Kovanda 102. Karel Kovář 103. PhDr. Věra Kovářů, in memoriam 104. Vladimír Kučera, in memoriam 105. MUDr. Milan Kudyn 106. Robert Kvile 107. Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. 108. Pavel Lohonka 109. Jiří Malík 110. John Charles Martin, in memoriam 111. Květoslav Mašita 112. František Mertl 113. Věslav Michalik, in memoriam 114. Vladimír Mišík 115. Prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc. 116. RNDr. Miloslav Nevrlý Příloha k usnesení č. 165 117. Otmar Oliva 118. Mgr. Jiří Pavlica 119. Arch. Jan Polášek, in memoriam 120. Prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc., in memoriam 121. Mgr. Michal Prokop 122. Prof. Štěpán Rak 123. PhDr. Vít Richter 124. Jaroslav Rudiš 125. Božena Růžková, in memoriam 126. Genpor. v. v. Ing. Drahoslav Ryba 127. Oldřich Říha 128. Petr Sís 129. Prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. 130. Václav Smil 131. Doc. MgA. Olga Sommerová 132. Jiří Sozanský 133. Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc. 134. Alfréd Strejček 135. Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. 136. Vladimír Škoda 137. Plk. i. m. Miloslav Štěpánek, in memoriam 138. Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h. c. 139. Ing. Roman Šustáček, in memoriam 140. Prof. Jan Švejnar, Ph.D. 141. PhDr. Jiří Tichota 142. Jiřina Uherková, in memoriam 143. Ing. Petr Ulrych 144. Hana Ulrychová 145. Josef Valihrach 146. Jana Vepřeková 147. Mgr. Petra Vitoušová 148. JUDr. Ladislav Vostárek 149. JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. 150. Rudolf Wels, in memoriam 151. Jan Zábrana, in memoriam