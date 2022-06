Poslanci doporučili státní vyznamenání pro bratry Mašíny i šéfa BIS Koudelku

Snaha ocenit Mašíny, kteří se prostříleli na západ z komunistického Československa, dlouhodobě vyvolává spory.

Při přepadení služebny Sboru národní bezpečnosti v Čelákovicích chloroformem omámeného a spoutaného Jaroslava Honzátka podřízl Ctirad Mašín dýkou.

Poslanci doporučili prezidentovi vyznamenat i šéfa BIS Michala Koudelku, kterého prezident už sedmkrát odmítl jmenovat do hodnosti generála, kapelníka Moravanky Jana Slabáka či historika Jana Čvančaru.

Oceňte Zelenského, Orbána ne, řekli poslanci

Navržen byl i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, kterého také poslanci podpořili pouhé dva dny poté, co vystoupil s projevem k českým poslancům a senátorům.

„Jsme s vámi, buďte s námi,“ řekl Zelenskyj. Vpád Ruska na Ukrajinu je podle něj pouze prvním krokem, který potřebuje vedení Ruska, aby si otevřelo cestu k dalším státům.

Prezident Miloš Zeman už začátkem března oznámil, že hodlá Zelenského vyznamenat. Podle Zemana projevil Zelenskyj odvahu a statečnost, když odmítl opustit svou zemi napadenou ruskou agresí. „Třebaže mu Spojené státy nabízely evakuaci, zůstal v hlavním městě své země, odkud řídí její obranu,“ pronesl.

Neprošel naopak návrh ocenit maďarského premiéra Viktora Orbána. Ať tak či onak, hlava státu se názory poslanců vůbec nemusí řídit.

O výši rodičovského příspěvku rozhodnou poslanci na mimořádné schůzi

O zjednodušení možnosti získat příspěvek na bydlení a o změně pravidel pro čerpání rodičovského příspěvku budou poslanci hlasovat na mimořádné schůzi, která se uskuteční v pátek 24. června.

Zároveň budou hlasovat o jeho možném zvýšení ze 300 na 400 tisíc korun, jak to navrhlo opoziční ANO, či alespoň na 360 tisíc korun, což navrhlo druhé opoziční hnutí SPD. Opozice také navrhla, aby byl rodičovský příspěvek automaticky valorizován.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který navrhl zjednodušení možnosti získat příspěvek na bydlení a o změnu pravidel pro čerpání rodičovského příspěvku, ale letošní státní rozpočet nepočítá s vyšší rodičovskou, a tak její zvýšení nyní nepodporuje.

Podle vládního návrhu by si rodiče s nízkými výdělky mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10 tisíc na 13 tisíc korun.

Příjemci příspěvku na bydlení podle vládního návrhu také už nemají každého čtvrt roku dokládat příjmy a náklady. Doložení by mohlo stačit jednou za půl roku. Příspěvek na bydlení by měly podle vládního návrhu úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé by o něj nemuseli žádat každý rok znovu.