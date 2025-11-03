V celé historii samostatné České republiky se do Poslanecké sněmovny dostali pouze čtyři lidé ve věku 21 let. Jako první v roce 2002 současná šéfka komunistů a europoslankyně Kateřina Konečná, o patnáct let později Dominik Feri (tehdy TOP 09) a František Kopřiva (tehdy Piráti).
Letos nevelké řady poslanců na minimální věkové hranici doplnilo zatím poslední jméno. Studentka práv na pražské Univerzitě Karlově a právní asistentka Julie Smejkalová úspěšně kandidovala za hnutí Starostové a nezávislí.
Kdo byl nejmladší
Jestli se ale chceme zaobírat rekordy, kdo byl z uvedené čtveřice v době zvolení úplně nejmladší, nezbývá, než se pustit do výpočtů zohledňujících data narození a také data konání voleb. Poslancem se kandidát stává okamžitě datem zvolení, obojí tedy hraje roli.
Z jednadvacetiletých do poslaneckých lavic jako první usedla v roce 2002 tehdejší nestranička za KSČM Kateřina Konečná. Mandát získala 15. června a v době zvolení jí bylo 21 let, 4 měsíce a 23 dní.
|
Nastavenou laťku překonala až ve volbách v roce 2017 vycházející hvězda TOP 09 Dominik Feri, jemuž bylo 21. října, tedy druhý den voleb, 21 let, 3 měsíce a 10 dní. Druhému z dvojice nejmladších nových poslanců Františkovi Kopřivovi zvolenému za Českou pirátskou stranu bylo 21 let, 10 měsíců a 20 dní.
Feriho rekord však překonala právě letos zvolená Julie Smejkalová (STAN). Mandát získala 4. října a v den zvolení jí bylo 21 let, 2 měsíce a 23 dní.
Julie Smejkalová – nová poslankyně
Studentka právnické fakulty Univerzity Karlovy a aktivistka kandidovala za hnutí STAN na devátém místě pražské kandidátky. Nahoru, až na první místo a k poslaneckému mandátu, ji vyneslo kroužkování – získala téměř jedenáct tisíc preferenčních hlasů. Ke zvolení jí pomohla prezentace na sociálních sítích a orientace na současné problémy mladých.
Není ale žádným nováčkem – politice se věnuje už téměř čtyři roky a zhruba stejnou dobu je i členkou Starostů. Dlouhodobě se věnuje komunální politice a od prosince 2024 stojí v čele pražské organizace mládežnické organizace starostů mStan.
Mladí starostové si ji na loňském sjezdu 13. října rovněž zvolili řadovou místopředsedkyní. Funkce se však v návaznosti na úspěch ve sněmovních volbách vzdala.
Ve Sněmovně však nebude poprvé – už dříve tu absolvovala odbornou stáž. Nyní se chce věnovat zejména oblasti školství, ale také bydlení či péči o duševní zdraví.
Spolupracuje s městskými částmi Dolní Chabry, kde se věnuje správě sociálních sítích, a Prahou 3 jako členka kulturní komise, kde také dříve působila jako odborná asistentka místostarosty.
Dominik Feri – vězení
Politická kariéra předchozího držitele neoficiálního titulu nejmladšího poslance v historii České republiky začala slibně. Do poslaneckých lavic zasedl už během studií na právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Na pražské kandidátce TOP 09 byl umístěn jako poslední, ale díky více než patnácti tisícům hlasů vyšplhal až na druhé místo. Popularitu získal díky oslovování mladých voličů prostřednictvím sociálních sítí a zaměřením na témata pro ně důležitá.
Známými se také staly charakteristické žluté vykřičníky, jež používal v komunikaci právě na sociálních sítích a označoval jimi důležitá sdělení, týkající se tehdy probíhající pandemie covidu-19. Zároveň sloužil jako popularizátor politického prostředí.
Politicky se však začal angažovat už v roce 2014 jako zastupitel Teplic. V krajských volbách sice skončil jako první pod čarou na kandidátce TOP 09, ale díky odstoupení lídra se zastupitelem stal a zvolen byl i radním města (jako nejmladší v historii).
Slibnou kariéru však rázně ukončilo provalení kauzy sexuálního zneužívání, jehož se tehdejší poslanec dopouštěl. Zmínky o Feriho nátlaku vůči studentkám se na sociálních sítích objevily v první polovině roku 2021.
V květnu téhož roku vyšel článek v Deníku N a Alarmu se svědectvími několika žen. Postupně se objevovala i další. Po zveřejnění textů se Feri vzdal mandátu. Vyšetřování a soudní proces trvaly několik let.
Obvodní soud pro Prahu 3 v listopadu 2023 Feriho za dvě znásilnění a jeden pokus odsoudil ke třem letům vězení a finančnímu odškodnění poškozených.
Pražský Městský soud rozsudek po odvolání potvrdil v dubnu 2024. Feri do věznice v Teplicích nastoupil loni v květnu.
František Kopřiva – odchod z politiky
Úspěch Dominika Feriho ve volbách v roce 2017 trochu zastínilo i zvolení dalšího jednadvacetiletého kandidáta. Dosud nejmladší poslanec Pirátů se členem strany stal už o tři roky dříve, kdy také spoluzaložil buňku strany v Mladé Boleslavi. Už v krajských volbách v roce 2016 stál v čele středočeské kandidátky, strana však nezískala dostatek hlasů.
Úspěch se dostavil právě o rok později, kdy byl, tehdy jako student Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, na třetím místě kandidátky ve Středočeském kraji zvolen poslancem. V listopadu, na druhé schůzi Sněmovny, se stal členem výborů pro obranu a pro evropské záležitosti. V druhém z nich byl od poloviny roku 2019 také místopředsedou.
|
Mandát se pokusil obhájit o čtyři roky později opět na třetím místě ve středních Čechách, ale vlivem preferenčních hlasů nebyl úspěšný. Úspěch se nedostavil ani ve volbách do europarlamentu v letech 2019 a 2024, stejně jako v loňských krajských volbách.
Počátkem letošního roku oznámil ukončení členství u Pirátů. Uvedl, že k odchodu ho přiměl nesouhlas se směřováním strany, zůstává však jejím příznivcem. Politice se nyní nevěnuje.
Kateřina Konečná – europarlament
První ze čtveřice nejmladších poslanců byla už v roce 2002 současná šéfka komunistů a europoslankyně Kateřina Konečná. Do Sněmovny se dostala jako nestranička za KSČM na třetím místě kandidátky v Moravskoslezském kraji. Tehdejší studentka ekonomie na brněnské Masarykově univerzitě díky téměř pěti tisícům preferenčních hlasů vyskočila na druhé místo.
O vstup do Evropského parlamentu se poprvé neúspěšně pokusila v roce 2004, stále jako bezpartijní. Členkou komunistů se stala v roce 2005 a o rok později obhájila mandát ve Sněmovně. Úspěch se dostavil i během dvou následujících termínů. Byla členkou výboru pro životní prostřední a zahraničního výboru.
Od roku 2010 se angažuje také v komunální politice jako zastupitelka rodného Nového Jičína. O mandát ve Sněmovně přišla po volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, kdy již stála v čele kandidátky. Funkci od té doby již dvakrát obhájila a zastává ji dosud.
V čele KSČM stojí od roku 2021. Členové strany ji zvolili na mimořádném říjnovém sjezdu, svolaném po neúspěchu ve volbách a rezignaci dlouholetého šéfa Vojtěcha Filipa. O jeho post usilovala už po dřívějším neúspěchu strany v dubnu 2018. Získala však jen post místopředsedkyně, který zastávala až do rezignace o tři roky později.
Letos vedla kandidátku hnutí Stačilo! již tradičně v Moravskoslezském kraji. Od voličů získala přes jedenáct tisíc preferenčních hlasů, hnutí však nebylo úspěšné a do Sněmovny se nedostalo. Zůstává tedy europoslankyní.