Sněmovna nepokročila v debatě o koaličním návrhu na zvýšení daní, selhal již třetí pokus

PRAHA Sněmovna se ve středu opět nedostala ke schvalování vládního návrhu, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Středa byla už třetím pokusem. Pokračovaly rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců, kteří se přeli s vládními poslanci hlavně o nových pravidlech daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dříve označila postup opozice za obstrukci. Debata nad daňovým balíčkem by měla pokračovat v pátek.

Předtím by se ale měla uskutečnit jiná mimořádná schůze svolaná z popudu ODS. Sněmovna by na ní měla schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku.



Nynější mimořádnou schůzi, která má na programu vedle daňového balíčku také schvalování vyššího rodičovského příspěvku, svolaly koaliční strany ANO a ČSSD spolu s KSČM. Chtějí tak prosadit schválení balíčku, zatímco opozice se tomu brání.

Předseda klubu vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek navrhoval, aby Sněmovna ve středu mohla o daňovém balíčku jednat až do 19:00. Tento návrh ale jménem většiny opozičních klubů vetoval předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová navrhovala, aby Sněmovna mohla schvalovat daňový balíček a návrh na vyšší rodičovský příspěvek i ve čtvrtek od 9:00 do 19:00. I to ale vetovaly tři opoziční kluby. Neuspěl ani Mikuláš Ferjenčík (Piráti) s návrhem, aby Sněmovna v rámci mimořádné schůze předřadila před daňový balíček schvalování návrhu na vyšší rodičovský příspěvek.

KSČM ve středu vyzvala ministerstvo financí a opoziční strany, aby se dohodly na kompromisu ohledně daňového balíčku a aby nepokračovaly obstrukce. Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek k obviněním z obstrukcí poslancům ANO vzkázal, že opozici jde o to přesvědčit koalici o výhodách některých pozměňovacích návrhů. „Jsme připraveni kdykoli v následujících týdnech zasednout k jednacímu stolu,“ dodal. Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek vytkl koalici to, že projednávání balíčku dostatečně neprosazovala už dříve, když ho vláda předložila Sněmovně.

Chceme snížit negativní dopady na zdraví lidí, tvrdí vláda

Balíček především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Piva ani vína se zvýšení daní netýká. Zvýšit se má i zdanění hazardu. Vláda argumentuje tím, že chce omezit dostupnost cigaret a alkoholu, a snížit tak negativní dopady na zdraví lidí. Opozice ji obviňuje z toho, že chce jen víc peněz do rozpočtu. Zvýšit se má i poplatek za vklad do katastru nemovitostí, součástí změn je na druhé straně například osvobození od daně z nemovitých věcí u ploch, které souvisí s ochranou životního prostředí a ochranou krajinných prvků, například u remízků.

Mezi nejvíce kritizované části daňového balíčku patří navrhovaný nový způsob zdanění technických rezerv pojišťoven. Nově mají být daňově uznatelné jen rezervy do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Ministryně Schillerová opakovaně argumentuje tím, že jde o odstranění výjimky, kterou žádný jiný sektor ekonomiky nemá.

„Pojišťovna je podnikání jako každé jiné. Tudíž zdanění peněz by mělo být obvyklé jako u všech druhů podnikání,“ hájil vládní návrh poslanec ANO Jiří Bláha. Poslanec ANO Pavel Juříček v reakci na rozsáhlou rozpravu poznamenal, že poslanci jsou schopni se bavit deset hodin krásnými slovy o ničem.

Balíček nechce podpořit ani opoziční SPD. „Slušní lidé platí jako mourovatí, jsou sedření na kost, na druhé straně se tady vyplácají horentní sumy nepřizpůsobivým,“ prohlásil předseda SPD Tomio Okamura, když komentoval návrh státního rozpočtu na příští rok.