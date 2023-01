Poslanci schválili zákaz prodeje nikotinových sáčků dětem do 18 let

Děti do osmnácti let si už nebudou moci koupit nikotinové sáčky. Poslanci schválil zákaz takového prodeje. Navrhla a prosadila to skupina poslanců z pětice koaličních stran a opozičního hnutí ANO. Regulace prodeje nikotinových sáčků bude stejná, jako to už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety.