Poslanci by mohli jednat o nových pravidlech, co je znásilnění

Novela trestního zákoníku, kterou předkládá vláda je postavená na zásadě, že „ne znamená ne“. Opouští koncept znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku. „Jsem přesvědčen, že jde o krok, nikoli zbrklý skok, správným směrem,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Podle vládou přijatého návrhu ministerstva spravedlnosti se vychází z toho, že pokud je toho osoba schopna, má jakkoli projevit svůj nesouhlas se sexuálním aktem. Má se za to, že člověk standardně dokáže dát nesouhlas najevo, ať již verbálně nebo neverbálně – gestem, zaujetím obranné pozice, pláčem.

Případy, kdy tak učinit nemůže pro určitou objektivní překážku, ať již fyzickou nebo psychickou, se pak navrhuje řešit zakotvením výslovné definice bezbrannosti v trestním zákoníku – kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání, nízkému nebo vysokému věku, silnému ochromujícímu stresu či zdravotnímu handicapu. Výčet důvodů bezbrannosti je ale otevřený a lze tak mezi ně zařadit i další výslovně neuvedené důvody.

Trestný čin znásilnění má nově zahrnovat pouze soulož a jiné penetrační činy. Méně závažné sexuální praktiky ministerstvo vyčlenilo do samostatného nového trestného činu sexuální útok.

Sexuální praktiky s dítětem do 12 let mají být vždy považovány za znásilnění nebo sexuální útok. Dosud se tyto činy klasifikovaly jako pohlavní zneužití.

Zákon o přípravě výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu vrátil Senát

Poslanci by mohli znovu hlasovat o podobě zákona k přípravě výstavby hlubinného úložiště jaderného odpadu.

Senát návrh vrátil, přeje si do něj vrátit ustanovení vyškrtnuté Sněmovnou, podle kterého by rozhodnutí vlády o výstavbě bylo podmíněno souhlasem obou parlamentních komor.

Místo hlubinného úložiště určí vláda, neuspěli poslanci, kteří prosazovali, aby obce měly právo veta.

Zájem obcí nemůže podle ministerstva průmyslu a obchodu převýšit zájem státu a nemůže zneužívat princip „not in my backyard“ – tedy jsem pro, ale nesmí to být u mě na dvorku či za humny.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce prověřit čtyři možná místa pro budoucí úložiště, z toho dvě na Vysočině – Horka a Hrádek. Třetí zvažovaná lokalita Janoch je u jihočeského Temelína, čtvrtá Březový potok na Klatovsku.