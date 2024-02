Pekarová podpořila, že se svazek LGBT párů může nově nazýval „partnerství“

Pekarová Adamová o této variantě jako o možném kompromisu mluvila již při prvním čtení návrhu občanského zákoníku. „Může se stát, že tomu nakonec nebudeme říkat manželství,“ uvedla již loni v červnu Pekarová Adamová.

V případě, že projde ještě jiný pozměňovací návrh, který by narovnání práv LGBT+ párů ještě více osekal, musela by se podle Pekarové Adamové strana poradit, zda je lepší, aby prošlo aspoň něco, co párům gayů a leseb pomůže, nebo zda by už pro to TOP 09 nemohla hlasovat.

„Je nejvyšší čas, aby se srovnala práva. Zároveň moc prosím, aby se debata vedla kultivovaně a nestala se nástrojem vyvolávání strachu a nenávisti. Častokrát jsme byli na plénu sněmovny svědky zraňujících slov. Nedopusťme to,“ uvedla Pekarová Adamová.

„Já věřím, že se to konečně posune k řešení,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová. „Česká veřejnost také přijetí normy dlouhodobě podporuje,“ řekla Richterová. Jde podle ní o to, abychom neměli dvě různé kategorie lidí.

„Chceme dospět k plnohodnotnému manželství pro všechny,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny Richterová. „Partnerství“ jsou Piráti připraveni podpořit, ale jen jako mezikrok.

„Je to otázka lidskoprávní. V právech nejsme ochotni ustoupit, jsme ochotni se bavit o názvu partnerství,“ řekl poslanec za STAN, šéf rozpočtového výboru Josef Bernard.

Změnu občanského zákoníku bude Sněmovna projednávat ve středu dvě hodiny po poledni. Nyní mohou páry stejného pohlaví uzavírat pouze takzvané „registrované partnerství“.

Poslanci budou ve středu jednat o nových pravidlech, co je znásilnění

Změnu trestního zákoníku, podle které má dojít k redefinici trestného činu znásilnění, mají začít poslanci projednávat ve středu dopoledne, řekla poslankyně za STAN Barbora Urbanová.

Přesný program jednání Sněmovny poslanci stanoví až v jeho úvodu po 14:00.

Novela trestního zákoníku, kterou předkládá vláda je postavená na zásadě, že „ne znamená ne“. Opouští koncept znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku. „Jsem přesvědčen, že jde o krok, nikoli zbrklý skok, správným směrem,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Podle vládou přijatého návrhu ministerstva spravedlnosti se vychází z toho, že pokud je toho osoba schopna, má jakkoli projevit svůj nesouhlas se sexuálním aktem. Má se za to, že člověk standardně dokáže dát nesouhlas najevo, ať již verbálně nebo neverbálně – gestem, zaujetím obranné pozice, pláčem.

Případy, kdy tak učinit nemůže pro určitou objektivní překážku, ať již fyzickou nebo psychickou, se pak navrhuje řešit zakotvením výslovné definice bezbrannosti v trestním zákoníku – kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání, nízkému nebo vysokému věku, silnému ochromujícímu stresu či zdravotnímu handicapu. Výčet důvodů bezbrannosti je ale otevřený a lze tak mezi ně zařadit i další výslovně neuvedené důvody.

Trestný čin znásilnění má nově zahrnovat pouze soulož a jiné penetrační činy. Méně závažné sexuální praktiky ministerstvo vyčlenilo do samostatného nového trestného činu sexuální útok.

Sexuální praktiky s dítětem do 12 let mají být vždy považovány za znásilnění nebo sexuální útok. Dosud se tyto činy klasifikovaly jako pohlavní zneužití.

Zákon o přípravě výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu vrátil Senát

Poslanci by mohli znovu hlasovat o podobě zákona k přípravě výstavby hlubinného úložiště jaderného odpadu.

Senát návrh vrátil, přeje si do něj vrátit ustanovení vyškrtnuté Sněmovnou, podle kterého by rozhodnutí vlády o výstavbě bylo podmíněno souhlasem obou parlamentních komor.

Místo hlubinného úložiště určí vláda, neuspěli poslanci, kteří prosazovali, aby obce měly právo veta.

Zájem obcí nemůže podle ministerstva průmyslu a obchodu převýšit zájem státu a nemůže zneužívat princip „not in my backyard“ – tedy jsem pro, ale nesmí to být u mě na dvorku či za humny.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce prověřit čtyři možná místa pro budoucí úložiště, z toho dvě na Vysočině – Horka a Hrádek. Třetí zvažovaná lokalita Janoch je u jihočeského Temelína, čtvrtá Březový potok na Klatovsku.