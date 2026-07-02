Poslanci mají jednat o zákonu o obalech. Richterová se ptá, zda skončí Mrázová

Návrh ve zhruba hodinovém vystoupení kritizoval bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který navrhl vrácení předlohy k přepracování. Podle něj je novela připravená špatně.
Autorizovaná obalová společnost, kterou je v Česku EKO-KOM, by podle návrhu nově poskytovala organizační služby ostatním kolektivním systémům zpětného odběru za skutečně vynaložené náklady.
Změna souvisí s rozšířením systému rozšířené odpovědnosti výrobců o další komodity, mezi které patří například vlhčené ubrousky, cigaretové filtry nebo balonky. Autorizovaná obalová společnost by se navíc měla stát poskytovatelem služby obecného hospodářského zájmu.
Podle Hladíka novela posiluje postavení jediného systému. „Vytváříte monopol a je vážná obava, že efektivita systému bude výrazně nižší,“ uvedl. Přes monopol podle něj potečou miliardy korun bez veřejné kontroly.
Předloha má zároveň oddělit autorizovanou obalovou společnost od odpadových podnikatelů kvůli možnému střetu zájmů, který by podle důvodové zprávy mohl ohrozit její hospodaření i hospodářskou soutěž v nakládání s odpady. Cílem je snížit riziko zneužití prostředků autorizované společnosti k jiným účelům, než je zajišťování zpětného odběru a využití obalů jejích klientů.
Novela má podle důvodové zprávy také zabránit spekulativnímu obchodování s akciemi autorizované obalové společnosti a rozšířit její akcionářskou strukturu. Společnost by nově musela mít nejméně 34 akcionářů namísto současných čtyř. Podle předkladatelů to zajistí širší kontrolu ze strany subjektů zapojených do systému zpětného odběru a zároveň omezí vznik dominantního postavení jednotlivých akcionářů.
Richterová se ptá, zda premiér Babiš odvolá ministryni Mrázovou
Na programu jsou ve čtvrtek ve Sněmovně i pravidelné interpelace na premiéra a na členy vlády. Jednání začalo projednáváním odpovědí členů vlády na písemné interpelace.
Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová se ptá premiéra Andreje Babiše na to, zda odvolá ministryni pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou kvůli jejím kauze. Zajímá ji, zda je adekvátní, aby ministryně odpovědná za politiku bydlení za zvýhodněných podmínek bydlela v obecním bytě, který měla k dispozici v době, když byla starostkou města Bílina.
Babiš je ovšem, stejně jako většina členů vlády, omluven z jednání, a tak Richterová mluví k prázdným vládním lavicím a do poloprázdného sálu,
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