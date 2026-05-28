Poslanci mají jednat o recyklaci baterií, čekají je i pravidelné interpelace

  7:09aktualizováno  7:09
Poslanci by se ve čtvrtek měli zabývat novelou o výrobcích s ukončenou životností, která má podle vlády zajistit efektivnější recyklaci baterií a jejich opětovné využití. Norma se vztahuje na všechny druhy baterií a posiluje odpovědnost výrobců za nakládání s odpadem.

Ministr životního prostředí Igor Červený za Motoristy sobě a ministr a šéf poslaneckého klubu Motoristů Boris Š/ťastný

Předloha upravuje zejména nakládání s průmyslovými bateriemi, především bateriovými úložišti. Jejím cílem je také posílit kontrolu nad dodržováním pravidel, zpřísnit postihy a zavést přesné lhůty pro certifikaci zpracovatelů odpadních elektrozařízení.

Návrh vychází z evropského nařízení, které stanovuje pravidla pro nakládání s bateriemi s cílem snížit jejich dopad na životní prostředí.

V prvním čtení mají poslanci projednat také novelu, která omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech nebo elektrických spínacích zařízeních.

Také novela o látkách poškozujících ozonovou vrstvu převádí do českého práva evropskou legislativu. Nová pravidla zpřísňují současná opatření a zakazují uvádět na trh některé výrobky a zařízení, pro něž už existují běžně dostupné alternativy.

Není ale vyloučeno, že Sněmovna program ještě upraví. Koalice se může pokusit pokračovat také v projednávání novely stavebního zákona, jejíž druhé čtení se ve středu nepodařilo dokončit.

Jisté naopak je, že tentokrát dojde i na pravidelné interpelace na premiéra Andreje Babiše a další členy vlády.

