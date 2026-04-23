Poslanci jednají o poskytování nepřiměřeně drahých spotřebitelských úvěrů

Autor:
  7:05aktualizováno  11:30
Sněmovna pokračuje v projednávání návrhu o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla naznačovat zlepšení finanční situace zájemců. Jednání o něm v prvním čtení poslanci ve středu nedokončili. Předřazení jednání o novele navrhl ministr za Motoristy sobě Boris Šťastný.

„V žádném případě jsme nechtěli nastavit strop ani příliš nízko, ani příliš vysoko, navrhujeme po diskuzi s odbornou veřejností, se zástupci neziskového sektoru, s experty. Navrhujeme proto výši, která vychází z ustálené judikatury českých soudů. Ta dlouhodobě říká, že úrok do trojnásobku běžných zápůjčních sazeb je v souladu s dobrými mravy, zatímco vyšší hodnoty už jsou považovány za nepřiměřené. Náš návrh se tohoto principu drží,“ řekla tento týden k návrhu ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

„Pokud se ta regulace přežene, může to způsobit jiné problémy,“ řekl ve Sněmovně poslanec ODS Vojtěch Munzar.

Poslanci mají schválit smlouvu se Slovenskem o spolupráci zdravotnických záchranářů

Poslanci mají mít ve čtvrtek na programu i schvalování česko-slovenské smlouvy o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech.

Na české straně jsou to Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj, na slovenské pak Bratislavský, Trnavský, Trenčínský a Žilinský kraj. Má přispět k zajištění co nejlepší dostupnosti zdravotnické záchranné služby v těchto oblastech.

Vztahuje se na pozemní i leteckou záchrannou službu. Princip spočívá v tom, že na místo přijíždí ta, která je nejblíže, a pacient bude transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení bez ohledu na stranu hranice.

Týká se akutních kritických stavů, jako je infarkt a cévní mozková příhoda, úrazů i hromadných postižení.

Senát s ratifikací smlouvy o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech souhlasil už loni v prosinci. Podobné už má Česko s Německem a Rakouskem.

