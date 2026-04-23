Poslanci jednají o poskytování nepřiměřeně drahých spotřebitelských úvěrů

„V žádném případě jsme nechtěli nastavit strop ani příliš nízko, ani příliš vysoko, navrhujeme po diskuzi s odbornou veřejností, se zástupci neziskového sektoru, s experty. Navrhujeme proto výši, která vychází z ustálené judikatury českých soudů. Ta dlouhodobě říká, že úrok do trojnásobku běžných zápůjčních sazeb je v souladu s dobrými mravy, zatímco vyšší hodnoty už jsou považovány za nepřiměřené. Náš návrh se tohoto principu drží,“ řekla tento týden k návrhu ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.
„Pokud se ta regulace přežene, může to způsobit jiné problémy,“ řekl ve Sněmovně poslanec ODS Vojtěch Munzar.
Poslanci mají schválit smlouvu se Slovenskem o spolupráci zdravotnických záchranářů
Poslanci mají mít ve čtvrtek na programu i schvalování česko-slovenské smlouvy o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech.
Na české straně jsou to Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj, na slovenské pak Bratislavský, Trnavský, Trenčínský a Žilinský kraj. Má přispět k zajištění co nejlepší dostupnosti zdravotnické záchranné služby v těchto oblastech.
Vztahuje se na pozemní i leteckou záchrannou službu. Princip spočívá v tom, že na místo přijíždí ta, která je nejblíže, a pacient bude transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení bez ohledu na stranu hranice.
Týká se akutních kritických stavů, jako je infarkt a cévní mozková příhoda, úrazů i hromadných postižení.
Senát s ratifikací smlouvy o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech souhlasil už loni v prosinci. Podobné už má Česko s Německem a Rakouskem.