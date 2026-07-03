Poslanci by měli jednat o novele zákona, který má zrychlit povolování staveb

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  7:48aktualizováno  7:48
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Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na snímku ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. (11. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb, bude v pátek projednávat Sněmovna. K hlasování se ale zřejmě nedostane. K novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Podle předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury chce koalice projednávání stavebního zákona dokončit do 10. července.

Stavební novela počítá především se zřízením státních stavebních úřadů, které budou fungovat pod centrálně řízeným Úřadem rozvoje území. Do nich má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích.

Opozice se kvůli jejich převedení pod stát obává kolapsu stavebního řízení. Podle návrhu budou plánování, příprava, výstavba i provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb ve veřejném zájmu. Mezi vyhrazené stavby mají nově patřit také stavby pro hromadné bydlení.

Sněmovna by se mohla vrátit také k projednávání novely svého jednacího řádu, které ve středu nedokončila. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává jí širší pravomoc omezit řečnickou dobu při projednávání předloh. Omezení by se nově mohlo vztahovat i na poslance s přednostním právem vystoupit.

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