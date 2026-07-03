Stavební novela počítá především se zřízením státních stavebních úřadů, které budou fungovat pod centrálně řízeným Úřadem rozvoje území. Do nich má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích.
Opozice se kvůli jejich převedení pod stát obává kolapsu stavebního řízení. Podle návrhu budou plánování, příprava, výstavba i provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb ve veřejném zájmu. Mezi vyhrazené stavby mají nově patřit také stavby pro hromadné bydlení.
Sněmovna by se mohla vrátit také k projednávání novely svého jednacího řádu, které ve středu nedokončila. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává jí širší pravomoc omezit řečnickou dobu při projednávání předloh. Omezení by se nově mohlo vztahovat i na poslance s přednostním právem vystoupit.