Poslanci projednávají novelu stavebního zákona, odklad využívání geoportálu

Mrázová návrh podala jako poslankyně a chce, aby ho Sněmovna schválila ve zrychleném režimu.
Opoziční ODS nemá výhrady, řekl poslanec Jiří Havránek, a za lidovce to potvrdil exministr životního prostředí Petr Hladík.
Národní geoportál územního plánování není podle Mrázové plně otestovaný a jeho spuštění by mohly provázet potíže.
Systém má umožnit přístup k dokumentům územního plánování v Česku.
Politici už kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení odložili povinnost geoportál používat do konce letošního června.
Obce do něj zatím nemusejí vkládat dokumentaci a mohou ji nadále zveřejňovat na úředních deskách.
Sněmovna projedná i dva Juchelkovy návrhy
Sněmovna bude projednávat i dvojici předloh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky a jeho kolegyně z ANO Jany Pastuchové.
Jedna stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 tisíc korun měsíčně.
Druhá prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na Českou správu sociálního zabezpečení.