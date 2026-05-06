Poslanci projednávají novelu stavebního zákona, odklad využívání geoportálu

Autor:
  20:06aktualizováno  20:06
Poslanci projednávají dílčí změnu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, tedy do konce června příštího roku.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Mrázová návrh podala jako poslankyně a chce, aby ho Sněmovna schválila ve zrychleném režimu.

Opoziční ODS nemá výhrady, řekl poslanec Jiří Havránek, a za lidovce to potvrdil exministr životního prostředí Petr Hladík.

Národní geoportál územního plánování není podle Mrázové plně otestovaný a jeho spuštění by mohly provázet potíže.

Systém má umožnit přístup k dokumentům územního plánování v Česku.

Politici už kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení odložili povinnost geoportál používat do konce letošního června.

Obce do něj zatím nemusejí vkládat dokumentaci a mohou ji nadále zveřejňovat na úředních deskách.

Sněmovna projedná i dva Juchelkovy návrhy

Sněmovna bude projednávat i dvojici předloh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky a jeho kolegyně z ANO Jany Pastuchové.

Jedna stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 tisíc korun měsíčně.

Druhá prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na Českou správu sociálního zabezpečení.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.