Poslanci rozhodnou o zákonu, který má usnadnit výměnu státních úředníků

„Chcete mít státní správu pod kontrolou, vyhazovat si lidi, kteří se nehodí,“ vyčetl vládě ve středu ve Sněmovně předseda STAN Vít Rakušan.
„Mohu vás ujistit, že mým záměrem to rozhodně není,“ reagoval na něj ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.
„Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout, to je váš přístup,“ vyčítala vládě šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová. Kritizovala snahu vládní koalice dosazovat do funkcí své známé.
Nová norma zruší tříměsíční dobu, po kterou pobírají odcházející úředníci až 80 procent platu. Po přijetí nového zákona by mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi se má zkrátit ze 60 na 20 dní. Při změnách systemizace by se stát mohl zbavit úředníka okamžitě.
Zákon o státních zaměstnancích má nahradit služební zákon. Jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu. Platí od roku 2015. Česko k přijetí služebního zákona přiměla Evropská unie kvůli zajištění neutrality a nezávislosti státní správy.
Při schvalování související novely dalších zákonů bude Sněmovna hlasovat o zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a o uzákonění funkčního období tajemníků a ředitelů obecních a krajských úřadů.