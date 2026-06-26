Poslanci rozhodnou o zákonu, který má usnadnit výměnu státních úředníků

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  6:52aktualizováno  6:52
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Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým...

Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Na snímku Marian Jurečka (KDU-ČSL), Jiří Barták (Motoristi), a Jeroným Tejc. (24. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích...
Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích...
Předseda STAN Vít Rakušan a poslanec Pirátů Ivan Bartoš ve Sněmovně
Tisková konference poslaneckého klubu Starostové Barbora Urbanová, Karel Dvořák...
35 fotografií
Ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a jejich zaměstnávání podle vládní koalice více přiblížit běžnému pracovnímu poměru, se vrátí poslanci. V pátek by už o návrhu nového zákona měla dolní komora parlamentu hlasovat.

„Chcete mít státní správu pod kontrolou, vyhazovat si lidi, kteří se nehodí,“ vyčetl vládě ve středu ve Sněmovně předseda STAN Vít Rakušan.

„Mohu vás ujistit, že mým záměrem to rozhodně není,“ reagoval na něj ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.

„Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout, to je váš přístup,“ vyčítala vládě šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová. Kritizovala snahu vládní koalice dosazovat do funkcí své známé.

Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Na snímku Marian Jurečka (KDU-ČSL), Jiří Barták (Motoristi), a Jeroným Tejc. (24. června 2026)
Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích (24. dubna 2026)
Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích (24. dubna 2026)
Předseda STAN Vít Rakušan a poslanec Pirátů Ivan Bartoš ve Sněmovně
35 fotografií

Nová norma zruší tříměsíční dobu, po kterou pobírají odcházející úředníci až 80 procent platu. Po přijetí nového zákona by mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi se má zkrátit ze 60 na 20 dní. Při změnách systemizace by se stát mohl zbavit úředníka okamžitě.

Zákon o státních zaměstnancích má nahradit služební zákon. Jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu. Platí od roku 2015. Česko k přijetí služebního zákona přiměla Evropská unie kvůli zajištění neutrality a nezávislosti státní správy.

Při schvalování související novely dalších zákonů bude Sněmovna hlasovat o zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a o uzákonění funkčního období tajemníků a ředitelů obecních a krajských úřadů.

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