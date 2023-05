Očkování zdarma kvůli riziku rakoviny děložního čípku bude od 11 do 15 let

Podobně i širší věkové rozpětí pro dobrovolné očkování, které je „zdarma“, tedy hrazené ze zdravotního pojištění, také proti meningokokům. To rovněž nyní stát platí jen dívkám a chlapcům od 14 do 15 let a nově by mohlo být delší rozpětí - od 11 do 15 let.

Očkovat do budoucna mají i hygienici, epidemiologové a zdravotní ústavy.

Do zákona o ochraně veřejného zdraví se dostala i změny ve vydávání povolení pro překročení hlukových a vibračních limitů u dálnic a železnic. Už by neměly být dočasné, úřady by je ale mohly kdykoli přezkoumat.

„Jde o návrhy, které jsou ku prospěchu,“ řekl ve Sněmovně poslancům ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Zákon také uloží provozovatelům vodovodů povinnost zpracovat plán rizik a jejich řešení pro celý systém od vodního zdroje po kohoutek odběratele. Zdravotnická, sociální a ubytovací zařízení by musela mít vlastní posouzení rizika šíření legionelly a u starých budov i výskytu olova.

Musí to ještě potvrdit prezident Petr Pavel, což by ale měla být v tomto případě jen formalita. Změnu podpořili poslanci ze všech stran.

