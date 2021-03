Sněmovna odpoledne projedná vznik vyšetřovací komise k Bečvě

Praha Sněmovna se odpoledne bude zabývat vznikem komise, která má prošetřit loňskou ekologickou havárii na řece Bečvě. Prosadila to ve středu opozice na podnět KDU-ČSL. V úterý obdobný návrh dolní komora odmítla. Viník otravy řeky Bečvy ani po půlročním šetření policie není znám.

Vznik komise žádaly po poslancích také organizace a iniciativy, které usilují o vyšetření otrávení Bečvy. Komise by podle nich mohla na základě analýzy dosavadního vyšetřování a vyhodnocení zjištění vnést do procesu více světla. Příčinu vzniku havárie je podle nich zapotřebí zjistit, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.



Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Policie stále čeká na znalecký posudek týkající se otravy řeky. Podle dřívějšího vyjádření znalce Jiřího Klicpery měl prodloužený termín pro jeho odevzdání vypršet na konci února, požádal ale o další prodloužení. Deníku Právo před týdnem řekl Klicpera řekl, že by posudek rád udělal co nejrychleji. Do pololetí by mělo být jasno, záleží ale na protiepidemických omezeních.

Kritici z řad opozice, rybářů i ekologů opakovaně uvádějí, že se vyšetřování případu protahuje. Kvůli nedokončenému vyšetřování i pochybnostem o postupu se konaly protesty. Kritice čelí ČIŽP i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).



Znalec Klicpera na začátku února v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu Bečvy nezpůsobila chemička Deza ze svěřenského fondu založeného premiérem Andrejem Babišem (ANO). O několik dní dříve v on-line debatě expertů Klicpera také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl. Policie po jeho televizním vystoupení uvedla, že znalce nezbavila mlčenlivosti, což tehdy potvrdil i Klicpera.