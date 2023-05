Poslanci kývli na možnost zbavit se dluhů na daních i sociálních odvodech

Týká se to tedy dluhů z minulosti, ne nově vznikajících. Posoudí to nyní Senát.

U dlužných částek vyšších než 5 tisíc korun bude možné požádat o rozložení do čtyř splátek, kdy první bude uhrazena do konce letošního listopadu a následující tři v roce 2024.

Návrh zákona, který se týká daní, se bude týkat fyzických i právnických osob, které dluží na dani, úrocích a penále méně než 200 korun. Výjimkou bude daň z nemovitých věcí, u níž bude hraniční výše dluhu 30 korun.

„Hranice bagatelního nedoplatku byla stanovena na 200 korun,“ řekl poslancům ve středu ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Celková výše nedoplatků pak nebude smět přesáhnout 1000 korun.

Ministerstvo financí odhadlo, že maximální rozsah odpuštěných úroků a penále u dluhů v působnosti finanční správy představuje 7,7 miliardy korun, u dluhů v působnosti celní správy 1,4 miliardy korun.

Pozměňovací návrh skupiny poslanců kolem Patrika Nachera také umožní snazší vyrovnání daňových dluhů s možností splátek i lidem, vůči kterým už byla k 30. září 2022 zahájena takzvaná daňová exekuce.

„Je to návrh velmi důležitý, navazuje na milostivé léto 1 a milostivé léto 2,“ řekl už dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka k možnosti odpuštění penále při uhrazení dlužné částky u sociálních odvodů.

„Je to vstřícná podaná ruka ze strany státu,“ zdůraznil ministr. Je podle něj 715 tisíc fyzických osob, které by odpuštění penále za nezaplacené sociální pojištění mohli využít, a 262 tisíc právnických osob, jimž by mohlo být odpuštěno penále ve výši okolo 18 miliard korun.

Když tuto možnost využijí tisíce lidí, bude to podle Jurečky úspěch, pokud půjde o desetitisíce, bude to podle ministra práce a sociálních věcí skvělé.