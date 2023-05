Odstraňování nelegálních reklamních poutačů má být snazší, schválili poslanci

Kolem cest by už neměly být nelegální reklamní poutače. Jejich odstraňování od silnic by mohlo být snazší. Řešit ho mají správci nebo vlastníci komunikací. Schválila to ve středu Sněmovna v novele zákona o pozemních komunikacích, když kývla na návrh poslance za STAN Ondřeje Lochmana.